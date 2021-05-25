كشفت مؤشرات البحث عبر شبكة الإنترنت، عن بحث العديد من رواد الشبكة العنكبوتية عن من هو الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب، بعد إعلان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وفاة الأنبا سلوانس، صباح اليوم، إثر إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وفاة الأنبا سلوانس بفيروس كورونا

والأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب، توفى بكورونا عن عمر ناهز 75 عاما، فهو من مواليد محافظة قنا في 16 فبراير 1946م، وتخرج في كلية الصيدلة بجامعة أسيوط عام 1971م، قبل أن يترهبن داخل دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون عام 1978م، باسم الراهب رويس الأنبا بيشوي.

وقبل أن يجلس الأنبا باسيليوس رئيسا لدير الأنبا باخوميوس بالأقصر المعروف بدير الشايب عام 2013م بيد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تم سيامته أسقفا عاما على كنائس مصر القديمة بيد البابا الراحل شنودة الثالث عام 1999م، وظل يخدم بتلك المنطقة لمدة 11 عاما، قبل أن يغادر القاهرة إلى الأقصر.

البابا ينعى الأنبا سلوانس

ويعد الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب، أول أسقف ورئيس دير قبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يتوفى بفيروس كورونا المستجد، رغم أنّه أصيب بالفيروس القاتل عدد من المطارنة والأساقفة والذين تعافوا، إلا أنّ عددا كبيرا من الكهنة والرهبان بالكنيسة توفى بالوباء خلال الفترة الماضية، رغم الإجراءات المعلنة من قبل الكنيسة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونعى البابا تواضروس الثاني، والمجمع المقدس أعلى هيئة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب، في بيان رسمي نشره المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القمص موسى إبراهيم، جاء فيه: ذاكرين له خدمته الجليلة طوال مدة حبريته كأسقف عام ثم رئاسته لدير الشايب، والتي جاهد خلالها الجهاد الحسن، حتى أكمل سعيه بكل إخلاص وأمانة.