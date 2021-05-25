«النقل» تخاطب «العدل» لقراءة تحليل الاستروكس لسائقي القطارات

كشف اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، عن مخاطبة الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، للمستشار عمر مروان، وزير العدل، لإرسال عينات تحليل سائقي القطارات وعمال طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، لـ«العدل»، لقراءة مادة الاستروكس، أي قراءة العينات لمعرفة هل يتعاطى سائقي القطارات مخدر مادة الاستروكس أم لا، موضحا أن بعض عينات العاملين إيجابية في تعاطي مخدر الحشيش والترامادول.

وقال عاطف إمام في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تشكيل فرق طبية من المركز الطبي بالسكة الحديد، لإجراء تحليل المخدرات على العاملين في الوظائف الحرجة وطوائف التشغيل من سائقي القطارات ومساعديهم والكمسارية ومشرفي القطارات والبلوكات والتحويلات والمزلقانات، بشكل عشوائي، وفي أماكن عملهم، لافتا إلى أن جميع العينات الإيجابية أو السلبية يتم إرسالها للمهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المدمنين.

وأشار مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، إلى أنه في حال وجود سائقين يتعاطون مادة الاستروكس المخدرة، سيتم استبعادهم فورا من العمل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، مؤكدا أنه خلال الشهور القليلة المقبلة، لن يكون هناك مدمني مخدرات في السكة الحديد.

وكان اللواء عاطف إمام، مدير المركز الطبي بالسكة الحديد، قد أعلن أن نسبة تعاطي المخدرات بين العاملين بالسكة الحديد لا تتعدى 1.5%، مشيرا إلى أن هناك حملات مفاجئة على جميع العاملين بالسكة الحديد سواء طوائف التشغيل «سائقو القطارات ومساعد سائقي القطارات وعمال البلوكات والتحويلات والمزلقانات وأبراج الإشارات والكمسارية ومشرفو القطارات»، أو المهندسين والفنيين، موضحا أن جميع عينات تحليل المخدرات للعاملين يتم إرسالها لرئيس السكة الحديد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال العينات الإيجابية.