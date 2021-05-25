وفقا للاشتراطات الجديدة.. تعرف على نسبة الأنشطة الخدمية من قطعة الأرض

تحل اشتراطات البناء الجديدة محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة.

وتحظر اشتراطات البناء الجديدة، البناء التام في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة من متوسطة إلى مرتفعة، والسماح بالبناء وفقًا للاشتراطات المعلنة، بما ينظم العملية فيها.

ولا تسري اشتراطات البناء الجديدة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، كما ﻻ تسرى على الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتعد اشتراطات البناء الجديدة، محاولة وضعتها الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للقضاء على البناء العشوائي، وضبط حركة العمران، حيث تحل تلك الاشتراطات محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن.

ويتساءل عدد من المواطنون الراغبين في البناء، عن نسبة قطعة الأرض والأنشطة الخدمية، وفقا للإشتراطات الجديدة للبناء.

وجاءت الإجابة، وفقًا للنسخة النهائية من اشتراطات البناء الجديدة، فإن الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40٪ من الأنشطة الخدمية.

ويتمثل إصدار تراخيص البناء، وفقًا للاشتراطات الجديدة، لمدة 3 سنوات بدلًا من سنة واحدة.

ووفقًا لتراخيص البناء الجديدة، يجب توفير جراج في كل عقار أو مبنى، إضافة إلى منح وزارة الزراعة سلطة تنفيذية لإزالة المباني خارج الحيز العمراني، ويبلغ الحد الأدنى لقطعة الأرض داخل حيز مساحة البناء 200 متر ولا تقل عن ذلك، ولا تزيد نسبة البناء على 40% من الأنشطة الخدمية.

وتضمن الرخصة تفعيل دور اتحاد الشاغلين وضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وسيتمّ ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر.

أما شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، أما المدة اللازمة لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل التنفيذ، هي 60 يومًا.