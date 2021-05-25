الخارجية الفلسطينية: يجب ترجمة الاهتمام الدولي لإيجاد حل للوضع الجاري

قال وزير الخارجيّة الفلسطينى رياض المالكى، إنَّه يجب الاستمرار في الزخم السياسي على المستوى العربي والإسلامي والإقليمي والدولي ومحاولة ترجمة الاهتمام الدولي غير المسبوق إلى أهمية إيجاد حل سياسي للوضع الجاري ومحاولة إنهاء الشعب الفلسطيني.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الأردني: «سعداء جدا بهذا المستوى من التنسيق مع الأردن وسعداء بزيارة الوزير أيمن الصفدي وإن كانت قصيرة، وقد زرته منذ يومين في مقر وزارة الخارجية قبل يومين».

وتابع: «هذا التنسيق يأتي في وقت مهم جدا ونحن سوف نستمر في استكمال هذا التنسيق على مستويات مختلفة، وسنكون سباقين في كل ههذ القضايا في المستقبل القريب».