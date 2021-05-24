أديب: مصر الجسر الذي يمكن للعالم كله أن يعبر من خلاله إلى فلسطين

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المكالمة الثانية بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ليست غريبة في ظل وجود قوي لمصر، موضحا أنه كان دائما ما يتحدث عن أن الدولة التي تمتلك قوة في التأثير على محيطها الإقليمي أن الدنيا كلها تحتاج للتحدث إليها وتهتم بها، مؤكدا أن مصر لها أدوار متشابكة ومتشعبة، مبينا أن بايدن تحدث إلى السيسي حول ملف ليبيا الذي هضمته مصر جيدا، خاصة أن ليبيا عمق استراتيجي، حيث دعمت مصر ليبيا التي أتت بالدستور وتستعد للانتخابات، وذكر أديب أن مصر ستكون الجسر الذي يمكن للعالم كله أن يعبر من خلاله إلى السلطة الفلسطينية وغزة.

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «mbc مصر»، اليوم الإثنين، أن بايدن تحدث للسيسي عن القضية الفلسطينية التي أصبحت في المقدمة، بعد أن توارت عن الأنظار لسنوات في ظل طلب حل الدولتين، لافتا إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيزور مصر خلال أيام في ظل محاولة أمريكا دعم الفلسطينين دون مساعدة حماس متابعا: «وأكيد قاله وزير الخارجية الأمريكي هيبقى عندك شوف هتعملوا إيه عشان يبقي في فلوس للفلسطينين دون مساعدة حماس، ومصر جزء من الملف الفلسطيني لأنها متداخلة فيه لأنه ملف مهم جدا ومصر أدارت الملف بنجاح كبير، اعترف به القاصي والداني، ومكنش فيه خلاف كثير، وكل الناس قالت الدور المصري مهم، وده مش غريب بس محدش جه وقرر يعطل أو يوقف الدور اللي قامت به مصر، لأن كان فيه ناس بتخش على الخط وتحاول تبوظ الأمر».

واستطرد أديب: «الإدارة المصرية قدرت تشتغل بقوة وتعمل توافق، وبايدن بيتكلم في موضوع ليبيا والسلطة الفلسطينية، وعشان مبقاش ببالغ أوي، الإسرائيليين مش وافقين على الباب بيقول تعالوا خدوا أرضكم، بس الكلام على أفكار مصر وبدائل هتقدمها، بس الفلسطنين لازم يقرروا هما عاوزين إيه، ومصر هي بنك البدائل، ومتكلمة مع حماس وعارفة الناس دي عاوزه إيه».