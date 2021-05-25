الخارجية الأردنية: ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم «جريمة حرب»

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إنَّ بلاده تؤكّد الموقف التاريخي بشأن الوقوف مع الفلسطينيين بكل ما تستطيع والاستمرار في بذل كل جهد ممكن من أجل إسنادهم وتلبية كل حقوقهم المشروعة وخصوصا حقهم في الدولة المستقلة ذات السيادة.

وأكّد وزير الخارجية الأردني، أنَّ ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم سيشكل جريمة حرب لا يمكن أن يسمح بها المجتمع الدولي، وسيعيد تفجير الوضع.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره الفلسطيني: «الرسالة بحثت أيضا تنسيق الجهود من أجل التعامل مع المرحلة الحساسة التي نحن بصددها بعد وقف العدوان على غزة وضمان التقدم باتجاه الأفق السياسي الحقيقي الذي يشكل السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار الصعيد».

وتابع: «لا يتكرر التصعيد بوقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية اللاقانونية وهذا يتمثل في وقف الاعتداءات والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك وهو الحرم القدسي الشريف الذي يشكل أولوية قصوى ومهمة أسمى، بالإضافة إلى عدم ترحيل أهالي سكان الشيخ الجراح».