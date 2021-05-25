«العلوم والتكنولوجيا» تستعد لاستقبال طلاب جدد وتخطط للاعتماد الدولي

قال الدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل إن جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة، إنّ الجامعة استعدت لقبول دفعة جديدة من طلاب مصر النابهين ببرامج دراسية متميزة معتمدة محليا، وفي طريقها للحصول على الاعتماد الدولي قريبا، مشيدا بما يقدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار وبصفته أيضا رئيس مجلس أمناء المدينة، من دعم للمدينة وطلابها وتوفير منح دراسية للطلاب جزئية وكاملة طبقا لموارد المدينة المتاحة، وبما يسهم في توفير مناخ علمي وتعليمي متميز اتسمت به مدينة زويل خلال الأعوام الماضية، ما ساعد في تخريج 4 دفعات في تخصصات علمية دقيقة لجيل جديد قادر على التفكير الناقد والمبتكر للإسهام في مسيرة مصر الناهضة.

مدينة زويل: التقديم للجامعة مستمر حتى أول يوليو المقبل

وأضاف عبدربه في بيان للجامعة، أنّه جرى فتح باب القبول بجامعة العلوم والتكنولوجيا للطلاب الراغبين في تسجيل أماكنهم بالمدينة من الحاصلين على الثانوية العامة، وشهادة مدارس المتوفقين للعلوم (ستيم) والشهادة الأزهرية وما يعادلها من شهادات أجنبية وعربية، حيث يستقبل المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة على مدار أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة للعام الدراسي 2021/2022 حتى الأول من يوليو 2021، طبقا لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل www.Zewailcity.edu.eg.

وتابع أنّ أبرز الشروط للالتحاق بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الحصول على حد أدنى 85% في الثانوية العامة، واجتياز اختبارات القبول في العلوم الطبيعية والرياضيات واختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوى وكذا المقابلة الشخصية، كما تعلن جامعة العلوم والتكنولوجيا بدء التقدم لاستقبال طلبات الدعم المادي والمنح للراغبين.