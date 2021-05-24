شركات السياحة تستبعد الحج هذا العام: بيان السعودية لم يذكر الوافدين

استبعدت شركات السياحة بغرفة القاهرة، حدوث حج هذا العام وقصره فقط على البعثات، رغم إعلان المملكة رفع تعليق جميع الرحلات الدولية بعد 17 مايو الجاري.

وأرجعت شركات السياحة الأسباب إلى غموض كبير في بيان السعودية بشأن الحج حيث لم يُصرح بأن هناك حج وافدين، إضافة إلى أن هناك ضغط في الوقت حيث لم يتبقَ سوى شهر ونصف، وهي مدة غير كافية لعمل التجهيزات المناسبة.

وأشار فتحي غازي، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة القاهرة، إلى عدم تحديد المملكة عدد التأشيرات، التي ستتراجع إلى 36 ألفا، تذهب أغلبها إلى الوزارة والداخلية وبعض الجمعيات، وبالتالي فنصيب الشركات لا يتلائم مع أعباء الشركات، مشيرا إلى أن تأخر إعلان المملكة السعودية عن ضوابط حج هذا العام أدى لإرباك شركات السياحة في مصر.

واستبعد غازي حدوث حج هذا العام لضيق الوقت وعدم جاهزية شركات السياحة خلال تلك الفترة، متوقعا قصره فقط على عدد محدود من دول التعاون الخليجي، على غرار العام الماضي.

وأشار غازي، إلى أن قرارات المملكة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا تدل على صعوبة إقامة الحج هذا العام.

يشار إلى أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان، لافتة إلى الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام. ولم تذكر الوزارة المزيد من التفاصيل.

وكانت السعودية سمحت بإقامة شعيرة الحج العام الماضي، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة.

وتحرص المملكة على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.

يشار إلى أن حصة مصر من تأشيرات الحج، تبلغ نحو 78 ألف تأشيرة يتم توزيعها على الجهات الثلاثة المنظمة للحج، وهي وزارة السياحة التي تنظم الحج السياحي، ومخصص لها نحو 36 ألف تأشيرة، ووزارة الداخلية التي تنظم حج القرعة ومخصص لها نحو 22 ألف تأشيرة، ووزارة التضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الأهلية ومخصص لها نحو 12 الف تأشيرة.