«رابطة السيارات»: دعوى قضائية ضد قرار نقل المعارض خارج الكتلة السكنية

كشف المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، عن عزم الرابطة، إقامة دعوى قضائية بمجلس الدولة ضد قرار نقل السيارات خارج الكتلة السكانية، قائلا: «الدعوى ستطالب بإلغاء القرار أو إرجاءه لحين توفيق الأوضاع».

وأوضح أبو المجد فى تصريح لـ«الوطن»، «أنه لا يوجد مدينة واحدة تستوعب هذا الكم من السيارات وعدد الـ6000 معرض والـ15 ألف صالة عرض»، مضيفا «أن تواجد معارض للسيارات داخل الكتلة السكنية لا يتعارض مع الطابع الحضاري الذي تسعى الحكومة لإرسائه وكذا مدينة السيارات الجديدة»، مستشهدا بأن غالبية دول العالم بها معارض للسيارات داخل وخارج الكتل السكانية.

وشدد على أن إجراء نقل المعارض سيسبب فى أزمة كبيرة ومشاكل لا حصر لها، وبخاصة وأن المعارض تتواجد بهذه الأماكن من عدة سنوات، فضلاً عن أن المدنية الجديدة لن تستوعب سوى 400 معرض من الـ6000 معرض حاليا، مشيرا إلى أن القرار أصاب معارض السيارات بالارتباك، قائلا: «أن ذلك سينعكس سلبا على أسعار السيارات بالارتفاع».

من جانبه، قال خالد الأمير «تاجر سيارات مستعملة»، إن عدد كبير من المواطنين استقبل هذا القرار بالرفص وهو مؤشر على عزوفهم عن الذهاب لهذه المدن الجديدة للسيارات لارتفاع الأعباء بسبب بعد المكان وهو ما سيؤدى إلى تراجع فى المبيعات حتما مع اللجوء إلى البيع والشراء عبر المنصات الإلكترونية».

وأضاف: «أن أسواق المستعمل تعانى من الركود فى ظل الأوضاع الراهنة وارتفاع الأسعار، كما أن ارتفاع أسعار الزيرو يرفع أسعار المستعمل».

يذكر أن وزارة التنمية المحلية، خاطبت اليوم كافة المحافظات لنقل معارض السيارات خارج الكتلة السكانية وذلك بعد قرار وزارة الإسكان الصادر فى 19 أبريل الماضى برقم 1557 فى هذا الشأن.