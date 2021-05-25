تضم 3 طفرات لأول مرة.. السلالة الجديدة لكورونا ببريطانيا «تحت السيطرة»

في الوقت الذي يحارب فيه العالم، سلالة كورونا الهندية الجديدة، تم تداول أخبار تفيد بوجود سلالة جديدة في بريطانيا أكثر شراسة يجتمع بها 3 طفرات لـ«كوفيد 19».

ظهور سلالة جديدة لكورونا في بريطانيا

وقال الدكتور محمد رحيم، الباحث بعلم الفيروسات بكلية الطب وعلوم الحياة جامعة لانكستر بالمملكة المتحدة، إن الحكومة البريطانية أعلنت عن سلالة جديدة لفيروس كورونا تجمع صفات السلالات الثلاث، «الهندية والجنوب أفريقية والبرازيلية»، حيث تم إطلاق اسم «يوركشاير» عليها.

وأضاف رحيم خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن السلالة الجديدة بها 3 طفرات، وقادرة على الانتشار بسرعة ومواجهة اللقاح، والاستمرار في تثبيط الجهاز المناعي للإنسان.

وشدد على ضرورة الإسراع في تلقي لقاحات كورونا، حيث ان عدم التحصين يساعد على الانتشار بشكل أكبر والتحور وظهور مشكلات كبيرة مصاحبة له مثل مرض الفطر الأسود.

حقيقة انتشار السلالة الجديدة البريطانية

الدكتور حاتم سليمان، الاستشاري المصري لطب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، علق على حقيقة تلك السلالة المكتشفة حديثا في المملكة المتحدة، بقوله: «إنه في أبريل الماضي، توصلت «بابليك هيلث انجليند» البريطانية الضخمة المسئولة عن متابعة صحة وتطورات كورونا بالبلاد، إلى وجود تغيير جديد في كورونا».

وأضاف سليمان، فى تصريح لـ«الوطن»، أن المؤسسة أجرت بحوث على المصابين، الشهر الماضى، واكتشفوا لأول مرة ذلك التغيير المتخلف، بوجود تحور جديد يضم الـ3 طفرات معا للمرة الأولى، ومنهم سلالة جنوب افريقيا، التي تسببت في ذعر الكثير من دول العالم.

وتابع: أن المؤسسة البريطانية لاتزال تجري عدة أبحاث عن السلالة الجديدة، حيث تضع عدة مستويات بالبلاد لتصنيف الطفرات، أعلاها «الطفرة القلقة» مثل السلالة الهندية، ولكن ذلك التطور الجديد بالفيروس الذي سمي بـ«يورك شاير» مصنف بطفرة تحت البحث، ولذلك تم الإدلاء بتصريحات عن الأمر بالأمس لتجنب القلق بشأنها.

استشاري طب الحالات الحرجة بلندن: السلالة الجديدة ليست شرسة ويتم السيطرة عليها

وقال استشاري طب الحالات الحرجة في لندن إن عدد حالات سلالة «يوركشاير»، حتى الآن لم يتعد الـ50 حالة، جميعهم في مدينة شفيلد مقاطعة يوركشاير، موضحا أن حالتهم مستقرة، ولا يوجد بينهم حالات حرجة.

وتابع: أن أعراضهم كالبرد العادي وملامح إصابات كورونا الخفيفة، ولا تختلف عن الأعراض المتداول للفيروس المستجد، ولا يوجد دليل على أنها تقاوم اللقاحات، مشيرا إلى أن بريطانيا اتخذت قرارا بعدم السماح بالدخول أو الخروج من تلك المقاطعة لمنع انتشار الفيروس، رغم تخفيفها لإجراءات الإغلاق الذي سينتهي في 21 يونيو المقبل، وذلك من أجل السيطرة على تلك السلالة.

ولفت إلى أن القلق الحالي بشأن تلك السلالة هو وجود طفرة جنوب أفريقيا التي من المحتمل مقاومتها للقاحات، ولكن الوضع حاليا مازال غير واضحا بنسبة كبيرة، داعيا جميع المواطنين للحصول على لقاحات كورونا لمنع انتشار الفيروس.

الوضع في بريطاني تحسن

أما فيما يخص الوضع العام لكورونا في المملكة المتحدة، قال سليمان، إن الأوضاع في بريطانيا تحسنت بنسبة كبيرة، وتم رفع إجراءات الغلق بصورة واسعة، مع الالتزام بإرتداء الكمامة والاجراءات الاحترازية ومنع الازدحام، بينما تم السماح لأول مرة بالتجمع خارج المنازل وفتح المطاعم والمتاحف والمقاهي مع شرط الالتزام وتقليل الاعداد.

وأردف: أن الحكومة البريطانية تسعى لتطعيم جميع المواطنين ضد كورونا، حيث حصل أكثر من 60% على أول جرعة، و40% للجرعتين، مؤكدا أن لقاح استرازينكا ذو فاعلية عالية ويعتبر من ضمن أفضل اللقاحات ببريطانيا حاليا، ولا يوجد دليل مباشر بينه وبين التجلطات الدموية.