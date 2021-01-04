طبيب مصري في لندن يفسر سر توقع «جونسون» بالتحسن من كورونا خلال «الربيع»

سجلت بريطانيا أعلى إصابات كورونا في أوربا، بتسجيلها أكثر من 57 ألف إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، ليصبح أعلى معدل يومي منذ انتشار الجائحة بها، لتصل بالمجمل إلى 2.599.789 إصابة، بحسب إحصاءات موقع «وورلد ميتر». في الوقت الذي خرج فيه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يتحدث عن آمال بتحسن الأمور بحلول فصل الربيع في حالة الالتزام بإجراءات التباعد، وكذلك خطة الدولة في تطعيم عشرات الملايين ضد فيروس كورونا خلال الـ3 شهور المقبلة.

سبب ارتباط فصل الربيع بكورونا.. وعلاقة الشتاء بالوباء

ارتباط فصل الربيع وكورونا في حديث رئيس الوزراء البريطاني، فسره الدكتور حاتم سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة بمستشفى هيرفيلد بلندن، بقوله إن وراء أمل «جونسون» التوقع بانخفاض انتشار فيروس كورونا المستجد مع نهاية فصل الشتاء، بالإضافة إلى بداية ظهور نتائج التلقيح التي بدأت.

وأكد سليمان، في حديثه لـ«الوطن» أن الفيروسات التنفسية تنتشر أكثر في الحرارة المنخفضة، لذلك فصل الشتاء هو أكثر الفصول انتشارًا لكل الفيروسات التنفسية ومنها فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

نحتاج شهور للشعور بجدوى لقاحات كورونا

الأمل أيضًا قد يخرج من البدء في الشعور بجدوى لقاحات كورونا، حيث أكد «سليمان» أن بداية الشعور بجدوى اللقاحات أو التطعيمات ضد كورونا يجب أن تستغرق وقتًا وأبحاثا، في خلال شهور على الأقل، حتى يبدأ يظهر التأثير الملحوظ، كما أنه يجب إجراء دراسات وأبحاث لفحص التغيرات الجديدة في انتشار فيروس كورونا بعد إعطاء اللقاحات لأعداد كبيرة.

أرقام قياسية في بريطانيا وسلالة جديدة

وعلى مدار الأيام القليلة التي مضت، شهدت المملكة المتحدة ارتفاعًا وصف بأنه قياسي وغير مسبوق في عدد الإصابات اليومية، بالتزامن مع انتشار سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، تحدثت عنها دراسة أجرتها «إمبريال كوليدج لندن»، بأنها أكثر عدوى من النسخة الأصلية للفيروس بنسبة تتجاوز 50%، وأن معدلات انتقاله سوف تشكّل كارثة بالنسبة للقطاع الصحي في عدد من الدول.

وفي مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أشار إلى مواجهة بريطانيا مرحلة صعبة خلال الوقت القادم، وأرجع السبب إلى انتشار فيروس كورونا وسلالته المتحورة، وشدد على اتخاذ مزيد من الإجراءات الأكثر صرامة وذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

بريطانيا تبدأ استخدام لقاح «أسترازينيكا - أكسفورد» اليوم

وبدأت الحكومة البريطانية في استخدام لقاح «أسترازينيكا» البريطاني وجامعة أكسفورد، وب1لك تكون أول دولة في العالم تستنخدم هذا اللقاح، حيث إنها أوصت على 100 مليون جرعة من اللقاح.

وأعرب وزير الصحة مات هانكوك، عن سعادته لإطلاق لقاح «أكسفورد»، واعتباره تحولًا في الكفاح ضد الفيروس المستجد، وأشارت شبكة «فرانس 24» الإخبارية، إلى أن هذا اللقاح أقل في تكلفته كما أن تخزينه سهلا، وعليه فإنه سوف يكون الأكثر في التكيف مع التطعيم إذا ما قورن بلقاحي «موديرنا» و«فايرز- بايونتيك» الحاصلين على رخصة وتم توزيعهما في عدة دول من ضمنها الولايات المتحدة.