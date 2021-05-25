بعد بتر ساق شريف دسوقي.. تعرف على أسعار الأجهزة التعويضية

أحيانًا ما يواجه الكثيرون عمليات لبتر أجزاء من أجسادهم لعدد من الأسباب الصحية التي يمكن أن يعاني منها المريض تتسبب في بترها حفاظًا على صحة باقي الجسم، وبعد عملية البتر يرغب البعض في شراء أحد الأجهزة التعويضية ليتمكنوا من الحركة بشكل أكثر سهولة والانخراط في الأنشطة اليومية دون الشعور بإحساس العجز.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» بعض الأجهزة التعويضية التي تعيد للشخص المبتور أحد أعضائه السهولة في الحركة ومتوسط أسعارها وفقًا لشركة العالمي للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية.

أسعار الأطراف الصناعية السفلية

تبدأ أسعار الأطراف الصناعية للطرف السفلي من 6500 جنيه وتزداد بزيادة إمكانيات الطرف وطوله ونوعية حركته حيث تبدأ الأطراف الصناعية تحت الركبة من 6500 جنيه، والأطراف الصناعية فوق الركبة تبدأ من 9750 حنيهًا، والأطراف الصناعية من مفصل الحوض تبدأ من 21 ألف جنيه.

أسعار الأطراف الصناعية العلوية

تبدأ أسعار الأطراف الصناعية للطرف العلوي من 4000 وتزداد بزيادة إمكانيات الطرف وطوله ونوعية حركته حيث نجد أن جوانتي اليد يبدأ من 4000 جنيه، والأطراف الصناعية تحت الكوع تبدأ من 9500 جنيه، والأطراف الصناعية فوق الكوع تبدأ من 18 ألف جنيه.

أسعار الأطراف الصناعية الألمانية بمصر

وتعد الأطراف الصناعية الألمانية هي الأحدث عالميًا وهي الأطراف المتحركة بالاشارات العصبية من خلال الحساسات التي توجد بها، ونظرًا لأنّ هذه الاطراف يتم استيرادها من الخارج يختلف سعرها يوميًا وفقا للجمارك الخاصة بها، والتي تبدأ من 150 ألف جنيه وتزداد بزيادة طول الطرف وتعدد استخداماته وحركاته.

كما أن الذراع الألماني الذكي المتحرك يبدأ من 170 ألف جنيه.

وتتألف مكونات الأطراف من الآتي:

- حامل للطرف الصناعي.

- مقبس الطرف المبتور.

- محور الطرف وهو المسؤول عن الطول.

- القدم أو اليد أو نهاية الطرف.

يذكر أنّ الفنان شريف دسوقي، أجرى عملية لبتر ساقه بعد معاناة من خراج بسيط تسبب في جرح عميق أدى إلى البتر بسبب إصابته بمرض السكري.