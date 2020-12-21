17 خدمة يقدمها المشروع القومي لإنتاج الأجهزة التعويضية.. تعرف عليها

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، المرحلة الأولى من البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، وفي إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعانة بالخبرات المتميزة لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر.

خدمات المشروع القومى لإنتاج أجهزة تعويضية وأطراف صناعية

تهدف المنظومة إلى تقديم ما يلى :

- توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة.

- تتلاءم مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف.

- تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوظف قدراتهم على الوجه الأقصى .

- تساهم في دمجهم في التعليم بكل مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.

- يستهدف البرنامج من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف.

- يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.

- يستهدف المشروع تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي، ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.

- يملأ استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي (https://www.moss.gov.eg)، اعتبارا من الأول من يناير 2021.

- توفر الوزارة خطا ساخنا 150 للإجابة على الأسئلة والاستفسارات ولمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين في استقبال طلبات التقدم والتسجيل، حيث يمكنهم التقدم شخصيا إلى 3 آلاف جمعية أهلية شريكة على مستوى الجمهورية.

- يقوم مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي.

- يتم استخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن، ما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

- يتم التصنيع بالكامل للأجهزة من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.

- تسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

- تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.

- توفير أماكن إقامة أثناء عملية التدريب، بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي، لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه، وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها.

دعم فئات غير القادرين وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة

- يستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار 5 سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

- دعم فئات غير القادرين وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة بناءا على توجيهات الرئيس .