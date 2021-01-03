تفاصيل تسجيل استمارة بيانات ذوي الإعاقة للحصول على الأجهزة التعويضية

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في إتاحة تسجيل استمارة حصر بيانات الأشخاص ذوي الاعاقة ، وذلك ضمن المشروع القومي للأجهزة التعويضية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات، يستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي ونوع العمل.

ولفتت إلى أنه من خلال ملء الاستمارات يتم تحديد عدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي https://www.moss.gov.eg/

توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية

تهدف المنظومة إلى توفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة، كما أنها تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوظف قدراتهم على الوجه الأمثل.

وأوضحت التضامن أن الأطراف الصناعية تتلاءم مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف، كما أنها تساهم في دمجهم في التعليم بكل مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.

خطوات التسجيل

يقوم ذوي الإعاقة بملء بياناته الخاصة المتمثلة في الرقم القومي، المحافظة التابع لها، عنوانه، والطابق الذي يسكن فيه، الحالة التعليمية، الحالة الاقتصادية، قيمة الدخل الشهري، متوسط الدخل الشهري، عدد من ينفق عليهم، عدد المعالين.

كما يسجل الوزن والطول الحالي، والأمراض المزمنة التى يعاني منها، وتحديد نوع الإعاقة، وتاريخ حدوث البتر، والجهاز التعويضي الذي يستخدمه في الوقت الحالي، ونوع الطرف، ومصدر شراء الجهاز الحالي، وهل يرغب في تركيب طرف صناعي؟.

كما يتم ملء البيانات الخاصة بالأطراف العلوية والأطراف السفلية.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية، يقوم بالتعاون مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي، واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن، ما يسهل حصوله على بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.

تخصيص خط ساخن للإجابة عن الاستفسارات

وخصصت وزارة التضامن خطا ساخنا 150 للإجابة على الأسئلة والاستفسارات وأيضا لمعرفة أماكن الجمعيات الشريكة الأقرب للمواطنين.