تراجع سعر اللحوم.. أسعار الفراخ البيضاء والأسماك اليوم في الدقهلية
كتب:
صالح رمضان
03:21 م | الثلاثاء 25 مايو 2021
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك في أسواق الدقهلية
عادت أسعار الفراخ البيضاء إلي الارتفاع في أسواق الدقهلية ، فيما شهدت أسعار الأسماك انخفاضا بسيطا، كما انخفضت أسعار اللحوم في المنافذ إلي 60 جنيها، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، ، بقائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية .
أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية
وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي :
فراخ بيضاء : 32 جنيها
شيش: 75 جنيها
فراخ أحمر بلدي: 37 جنيها
فراخ بانيه : 82 جنيها
دبابيس: 46 جنيها
أوراك : 37 جنيها
صدور بالعظم: 51 جنيها
حمام كداب: 62 جنيها
شاورما فراخ : 73 جنيها
بط سوداني 60 جنيها، بط مسكوفى 55 جنيها
كبد وقوانص / 45 جنيها
أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية
لحمة بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها حسب المنطقة
لحمة توزيع منافذ : يتراوح السعر من 65 جنيها إلي 70 جنيها
لحمة بلدي كبيرة : 100 جنيها
سجق بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 110 جنيها إلي 140 جنيها
كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها
أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية
برازيلي : يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلي 80 جنيها
لحمة سوداني : 85 جنيها
كبده مستوردة : 50 جنيها
لحمة جملي : يتراوح سعر الكيلو 90 جنيها إلي 100 جنيها
أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية
بوري : يتراوح سعر الكيلو من 48 جنيها إلي 60 جنيها
سمك بلطي متوسط وسوبر : يتراوح السعر من 23 جنيها إلي 30 جنيها
حندقلي: 40 جنيها
جمبري: يتراوح السعر من 100 جنيها إلي 160 جنيها
سمك مكرونة: 35 جنيها
سمك ماكريل: 45 جنيها
كليماري: 80 جنيها
سبيط: 140 جنيها