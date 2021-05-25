تراجع سعر اللحوم.. أسعار الفراخ البيضاء والأسماك اليوم في الدقهلية

عادت أسعار الفراخ البيضاء إلي الارتفاع في أسواق الدقهلية ، فيما شهدت أسعار الأسماك انخفاضا بسيطا، كما انخفضت أسعار اللحوم في المنافذ إلي 60 جنيها، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، اليوم الثلاثاء 25 مايو 2021، ، بقائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية .

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي :

فراخ بيضاء : 32 جنيها

شيش: 75 جنيها

فراخ أحمر بلدي: 37 جنيها

فراخ بانيه : 82 جنيها

دبابيس: 46 جنيها

أوراك : 37 جنيها

صدور بالعظم: 51 جنيها

حمام كداب: 62 جنيها

شاورما فراخ : 73 جنيها

بط سوداني 60 جنيها، بط مسكوفى 55 جنيها

كبد وقوانص / 45 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها حسب المنطقة

لحمة توزيع منافذ : يتراوح السعر من 65 جنيها إلي 70 جنيها

لحمة بلدي كبيرة : 100 جنيها

سجق بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 110 جنيها إلي 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

برازيلي : يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلي 80 جنيها

لحمة سوداني : 85 جنيها

كبده مستوردة : 50 جنيها

لحمة جملي : يتراوح سعر الكيلو 90 جنيها إلي 100 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري : يتراوح سعر الكيلو من 48 جنيها إلي 60 جنيها

سمك بلطي متوسط وسوبر : يتراوح السعر من 23 جنيها إلي 30 جنيها

حندقلي: 40 جنيها

جمبري: يتراوح السعر من 100 جنيها إلي 160 جنيها

سمك مكرونة: 35 جنيها

سمك ماكريل: 45 جنيها

كليماري: 80 جنيها

سبيط: 140 جنيها