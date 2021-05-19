انخفاض أسعار الفراخ البيضاء وارتفاع البط في أسواق الدقهلية اليوم

انخفضت أسعار الفراخ البيضاء في أسواق الدقهلية، ووصل سعر الكيلو في بعض المناطق إلي 30 جنيها، فيما عاودت أسعار البط الصعود مرة أخري بمقدار 5 جنيهات للكيلو، وحافظت اللحوم علي ثبات سعرها، بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الأربعاء 19 مايو 2021، بقائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية .

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي :

فراخ بيضاء: يتراوح السعر من 30 جنيها إلي 32 جنيها

كبد وقوانص 35 جنيها

فراخ حمراء: يتراوح السعر من 36 جنيها إلي 38 جنيها

فراخ بانيه : 80 جنيها

دبابيس: 45 جنيها

أوراك : 33 جنيها

صدور بالعظم: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 47 جنيها

كبده صافى: يتراوح السعر من 40 جنيها إلي 43 جنيها

شاورما فراخ : يتراوح السعر من 65 جنيها إلي 67 جنيها

بط سوداني 60 جنيها، بط مسكوفى 55 جنيها

زوج حمام: يتراوح السعر من 65 جنيها إلي 70 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها حسب المنطقة

لحمة توزيع منافذ : يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 80 جنيها

لحمة بلدي كبيرة : يتراوح السعر من 85 جنيها إلي 90 جنيها

سجق بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 110 جنيها إلي 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

برازيلي : يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلي 80 جنيها

لحمة سوداني : 85 جنيها

كبده مستوردة : 50 جنيها

لحمة جملي : 100 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري متوسط وكبير : يتراوح سعر الكيلو من 55 جنيها إلي 60 جنيها

سمك بلطي متوسط وسوبر : يتراوح السعر من 22 جنيها إلي 30 جنيها

سمك بربوني : 90 جنيها

سمك مكرونة : 35 جنيها

جندفلي: 40 جنيها

جمبري متوسط وكبير: يتراوح السعر من 90 جنيها إلي 200 جنيها

سمك ماكريل: 45 جنيها

كليماري: 80 جنيها

سبيط: 150 جنيها