مستشار الرئيس: حالة الفنانة دلال عبدالعزيز لا زالت حرجة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن الفنانة دلال عبد العزيز لم تتحسن حتى الآن، وما زالت حالتها حرجة، داعيا لها بالشفاء، ولزوجها الفنان الراحل سمير غانم بالرحمة والمغفرة.

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدولة المصرية وفرت كمية كبيرة من اللقاحات بعد الاتصالات المتواصلة خلال الشهور الماضية، مبينا أن الدول المنتجة للقاحات استحوذت على أكبر عدد من اللقاحات ووفرت مخزونا لها، لافتا إلى أن الدولة قدمت مجهودات سياسية ومالية كبيرة من أجل التفاوض لتوفير اللقاحات لتو.

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أنه لا يجري تسجيل أي لقاح إلا بعد مراجعته والتأكد من وجوده في دولة المنشأ وموافقة هيئة الدواء المصرية حتى يستخدم في مصر، مبينا أن أكثر من مليون شخص حصلوا على اللقاح دون وجود آثار جانبية يخاف منها المواطنون.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية إلى أن اللقاح مهم لتقليل حمل الفيروسات، ويعطي مقاومة ضد المرض ويقلل الإصابة بالأعراض الشديدة.