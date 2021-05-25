عاجل.. السعودية تغلق مجالها الجوي أمام طائرة إسرائيلية

قالت «القناة 13» الإسرائيلية، إنَّ المملكة العربية السعودية أغلقت مجالها الجوي أمام طائرة إسرائيلية، اليوم، ما تسبب في تأخير رحلة تابعة لشركة «يسرائير» للطيران لمدة 3 ساعات في مطار «بن جوريون» في تل أبيب.

يُذكر أنَّ المملكة العربية السعودية تسمح منذ 8 أشهر للرحلات الجوية بين الإمارات وإسرائيل عبور أجواء المملكة، بطلب من الإمارات، حيث وافقت هيئة الطيران السعودي على طلب إماراتي للسماح للرحلات الجوية القادمة والمغادرة من الإمارات بالطيران فوق أجوائها.

وكانت السعودية تحظر تحليق أية طائرات متجه من وإلى إسرائيل عبر أجوائها، وكانت تسمح لرحلات شركة «إير إنديا»، بعبور الأجواء لتصل إلى وجهتها في تل آبيب.

وقال مسؤولون في شركة «يسرائير» للطيران الإسرائيلية، اليوم، إن وقف عبور رحلات الطيران الإسرائيلية فوق الأجواء السعودية، قد يكون سببه إجراءات تنظيمية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأكّد المسؤولون أنَّهم «لا يعرفون أسباب تأجيل رحلة طيران»، وأشاروا إلى أنَّه «يتمّ فحص ذلك مع السلطات المختصة».