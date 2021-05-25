عاجل.. وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يصل إلى «تل أبيب» في زيارة تهدف لدعم وقف إطلاق بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان بلينكن، غادر في وقت سابق، العاصمة «واشنطن» متوجها إلى الشرق الأوسط، اليوم، في جولة يزور خلالها القدس المحتلة ورام الله والأردن ومصر.

وتأتي جولة بلينكن بعد أيام على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة، لمتابعة الاتفاق وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الأهالي في غزة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن في وقت سابق، أنه طلب من بلينكن التوجه إلى الشرق الأوسط لمتابعة دبلوماسية واشنطن في تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وغزة وأمله في إعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة منذ سنوات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وشدد بايدن على أن بلينكن، سيعمل على ضمان وصول المساعدات الفورية إلى غزة بطريقة تفيد الناس هناك وليس حركة «حماس»، وأكد الرئيس الأمريكي، أن وزير الخارجية سيعمل على إعادة بناء العلاقات مع القادة الفلسطينيين والشعب الفلسطيني بعد سنوات من الإهمال.

من جانبه، أوضح مسؤول رفيع في الخارجية الامريكية، لقناة «العربية» الإخبارية، أن الإدارة الامريكية ستنسق مع دول الخليج والجهات المانحة لإيصال الأموال عبر الأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية إلى المتضررين، حيث ستتجاوز واشنطن حماس التي تعتبرها «منظمة إرهابية».

قاض أمريكي: قانون ولاية جورجيا ضد مقاطعة إسرائيل ينتهك الدستور

وفي سياق آخر، قال قاض فيدرالي في الولايات المتحدة إن قانون «ولاية جورجيا» الذي يحظر التعامل مع أي شخص يدعو لمقاطعة إسرائيل ينتهك التعديل الأول من الدستور الأمريكي.

ورفض قاضي المحكمة الجزئية مارك كوهين، في حكم صدر، الجمعة الماضية، جهود مسؤولي الولاية لرفض دعوى من آبي مارتن، الصحفية التقدمية ومخرجة الأفلام الوثائقية، للطعن في القانون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد كوهين، في قرار مؤلف من 29 صفحة أن القانون يحظر السلوك التعبيري، المحمي بطبيعته بموجب التعديل الأول، ويثقل كاهل حق مارتن في حرية التعبير، مشيرا إلى أنه لم يتم تصميم القانون لتعزيز مصلحة جوهرية للولاية.

وأضاف القاض الأمريكي: «حتى مع افتراض أن مصلحة جورجيا في تعزيز أهداف السياسة الخارجية فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل هي مصلحة جوهرية للولاية، فإن المدعى عليهم فشلوا في شرح كيف أن دعوة مارتن لمقاطعة إسرائيل لها أي تأثير على قدرة جورجيا على تعزيز أهداف السياسة الخارجية مع إسرائي»".

وأشادت مارتن، في بيان، بالقرار، وقالت إنها مسرورة بنتائج القاضي، موضحة: «تم تقييد حقوقي في التعديل الأول نيابة عن حكومة أجنبية، والتي تتعارض مع مبادئ الحرية والديمقراطية».

وفي سياق متصل، أوضح مجلس العلاقات الإسلامية - الأمريكية «كير» الذي مثل مارتن في الدعوى القضائية، أن جورجيا هي واحدة من 26 ولاية سنت قوانين ضد حركة مقاطعة إسرائيل.