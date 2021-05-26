خدعوها بشراء الشقة.. المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين سرقوا مسنة بالإكراه

أعلنت سيدة مسنة في منطقة عين شمس عن رغبتها في بيع شقتها التي تسكن فيها بمفردها، وقامت بوضع لافتة توضح من خلالها ذلك على باب المنزل، إلى أن جاءها هاتف من فتاة أخبرتها أنها ترغب وخطيبها معاينة الشقة من أجل النظر في شرائها، الأمر الذي رحبت به السيدة العجوز وانتظرتهم في الموعد.

الفتاة وخطيبها وصديق لهما في شقة السيدة العجوز

وصلت الفتاة وخطيبها ومعهما ثالث صديق لها إلى شقة السيدة العجوز في الموعد المحدد، فرحبت بهم وأدخلتهم إلى الشقة لكي يعاينوها كما هو المتفق عليه بينهم، إلا أن المفاجأة كانت حاضرة، عندما أفصح الثلاثة عن رغبتهم الحقيقية بمجرد أن أغلقت صاحبة الشقة الباب.

سرقة وتهديد وابتزاز.. جريمة في شقة السيدة العجوز

الرغبة الحقيقية للفتاة وصديقيها لم تكن شراء الشقة، وإنما جاء ثلاثتهم من أجل سرقة السيدة العجوز، عندما علموا أنها تعيش بمفردها، بحسب ما جاء في أقوالهم أمام النيابة العامة، فما إن انفردوا بها حتى أخرجوا أسلحة بيضاء، وهددوها بها وقاموا بسرقة الشقة، كما قاموا بنزع ملابسها عنها وتصويرها كنوع من الابتزاز حتى لا تقوم بإبلاغ الشرطة.

القبض على المجرمين الثلاثة

لم تتردد السيدة العجوز في إبلاغ الشرطة بالواقعة، وقامت بتحرير محضر أثبتت فيه ما حدث لها، وبناء عليه تحركت الشرطة وتمكنت من تحديد هوية المجرمين الثلاثة، وبعد تقنين الإجراءات ووضع الأكمنة اللازمة تم إلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

المتهمون يواجهون عقوبة جريمتهم

بعد تداول القضية أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، والتي انعقدت في العباسية، قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك على خلفية اتهامهم بالسرقة بالإكراه وتصوير من سرقوها عارية.