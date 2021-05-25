المواعيد الكاملة للقطار المكيف الإسباني «القاهرة- أسوان»

كشفت هيئة السكة الحديد عن المواعيد الكاملة والرسمية لقطارات الدرجة المكيفة الإسبانية على خطوط السكة الحديد من القاهرة إلى أسوان، وتستعرض «الوطن» تفاصيل هذه القطارات بالكامل مع كافة مواعيدها في كل محطة.

قطار رقم 2010 ويقف في 14 محطة

قيام من القاهرة في الساعة 10:00 ص ويصل أسوان 10:55 مساء، ويقف في 14 محطة وهي كالتالي:

- القاهرة الكبرى (10:00 ص)

- الجيزة (10:25 ص)

- المنيا ( 1:10 م)

- أسيوط (3:05 م)

- سوهاج (4:25 م)

- نجع حمادى (5:40 م)

- قنا (6:30 م)

- الأقصر (7:20 م)

- إسنا (8:16 م)

- إدفو(9:02 م)

- كلابشة (9:43 م)

- كوم أمبو (10:05 م)

- دراو (10:23 م)

- أسوان (10:55 م)

قطار رقم 982 ويقف في 31 محطة

يغادر من القاهرة في الساعة 12:00 ظهرا ويصل أسوان الساعة 2:25 صباحا، ومحطات الوقوف هي:

- القاهرة (12:00 ظ)

- الجيزة (12:30 م)

- الواسطى (1:28 م)

- بنى سويف (1:54 م)

- المنيا (3:30 م)

- ملوي (4:06 م)

- أسيوط (5:25 م)

- أبوتيج (5:46 م)

- صدفا (5:58 م)

- طما (6:10 م)

- طهطا (6:30 م)

- المراغة (6:45 م)

- سوهاج (7:15 م)

- المنشاة (7:29 م)

- جرجا (7:47 م)

- البلينا (8:05 م)

- أبوتشت (8:24 م)

- فرشوط (8:37 م)

- نجع حمادي (9:00 م)

- دشنا (9:20 م)

- قنا (10:00 م)

- قفط (10:19 م)

- قوص (10:33 م)

- الأقصر (11:00 م)

- أرمنت (11:30 م)

- إسنا (11:58 م)

- إدفو (12:42 ص)

- كلابشة (1:18 ص)

- كوم أمبو (1:39 ص)

- دراو (1:52 ص)

- أسوان (2:25 ص)

قطار رقم 2012 يقف 15 محطة

يغادر من القاهرة في الساعة 5:30 مساء ويصل اسوان 6:20 صباحا، ومحطات الوقوف هي:

- القاهرة (5:30 م)

- الجيزة (5:55 م)

- بني سويف (7:14 م)

- المنيا (8:50 م)

- أسيوط (10:45 م)

- طما (11:20 م)

- طهطا (11:41 م)

- سوهاج (12:20 ص)

- نجع حمادي (1:25 ص)

- قنا (2:25 ص)

- الأقصر (3:26 ص)

- إسنا (4:08 ص)

- إدفو (4:52 ص)

- كوم أمبو (5:41 ص)

- أسوان (6:20 ص)

قطار رقم 988 ويقف 15 محطة

يغادر من القاهرة في الساعة 7:00 مساء، ويصل اسوان في الساعة 7:50 صباحا، ومحطات الوقوف هي:

- القاهرة (7:00 م)

- الجيزة (7:25 م)

- بني سويف (8:44 م)

- المنيا (10:20 م)

- أسيوط (12:15 ص)

- سوهاج (1:40 ص)

- جرجا (2:05 ص)

- نجع حمادي (3:00 ص)

- قنا (3:50 ص)

- الأقصر(4:50 ص)

- إسنا (5:32 ص)

- إدفو (6:16 ص)

- كوم أمبو (7:05 ص)

- دراو (7:18 ص)

- أسوان (7:50 ص)

قطار رقم 88 ويقف في 36 محطة

يغادر من الإسكندرية في الساعة 5:00 م، ويصل القاهرة في الساعة 7:40 م، ويتحرك من القاهرة في الساعة 8:00 م، ويصل أسوان في الساعة 10:50 صباحا، ومحطات الوقوف هي:

- الإسكندرية (5:00 م)

- سيدي جابر(5:13 م)

- طنطا(6:33 م)

- القاهرة (8:00 م)

- الجيزة(8:30 م)

- الواسطى(9:29 م)

- بني سويف(10:56 م)

- مغاغة(10:40 م)

- بني مزار (10:55 م)

- المنيا(11:45 م)

- ملوي(12:24 ص)

- ديروط (12:48 ص)

- أسيوط(1:50 ص)

- طما(2:25 ص)

- طهطا(2:41 ص)

- سوهاج(3:20 ص)

- المنشاة(3:34 ص)

- جرجا(3:52 ص)

- البلينا(4:27 ص)

- أبوتشت(4:45 ص)

- فرشوط(4:57 ص)

- نجع حمادي(5:20 ص)

- دشنا(5:40 ص)

- قنا(6:15 ص)

- قفط(6:26 ص)

- قوص(6:50 ص)

- الأقصر(7:30 ص)

- أرمنت(7:51 ص)

- إسنا(8:18 ص)

- السباعية (8:37 ص)

- إدفو(9:09 ص)

- سلوا (9:27 ص)

- كلابشة(9:51 ص)

- كوم أمبو(10:10 ص)

- دراو(10:23 ص)

- أسوان (10:50 ص)

قطار رقم 996 ويقف في 14 محطة

يغادر من القاهرة في الساعة 10:00 م، ويصل اسوان في الساعة 11:30 م، ويقف في المحطات التالية:

- القاهرة (10:00 م)

- الجيزة(10:30 م)

- بني سويف(11:48 م)

- المنيا (1:30 ص)

- أسيوط (3:30 ص)

- سوهاج (5:00 ص)

- نجع حمادي (6:15 ص)

- قنا (7:15 ص)

- الأقصر(8:15 ص)

- إسنا (9:03 ص)

- إدفو (9:51 ص)

- كلابشة (10:30 ص)

- كوم أمبو(10:51 ص)

- أسوان(11:30 ص)

قطار رقم 1902 يقف 17 محطة

يغادر من القاهرة في الساعة 12:20 ص ويصل أسوان في الساعة 1:20 م، ومحطات الوقوف هي:

- القاهرة(12:20 ص)

- الجيزة (12:50 ص)

- أسيوط (5:15 ص)

- أبوتيج (5:26 ص)

- صدفا (5:48 ص)

- طما (6:01 ص)

- طهطا (6:20)

- سوهاج(7:05 ص)

- جرجا(7:30 ص)

- نجع حمادي(8:30 ص)

- قنا(9:20 ص)

- الأقصر(10:20 ص)

- إسنا (11:02 ص)

- إدفو(11:48 ص)

- كوم امبو(12:36 م)

- دراو(12:48 م)

- أسوان (1:20 م)