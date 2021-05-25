السجن 6 أشهر للمتهم بالتحرش بطبيبة المعادي في الطريق العام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، معاقبة المتهم بهتك عرض طبيبة حال سيرها بالطريق العام في منطقة المعادي، بالسجن لمدة 6 أشهر.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وكانت النيابة العامة قد نسبت للمتهم «خ. أ»، تهمة التحرش وهتك عرض المجني عليها «م. ع، طبيبة» بالقوة، بأن استطالت يده إلى مناطق عفتها، حال سيرها بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات.

وأكدت المجني عليها، أنها حال سيرها بالطريق العام، رفقة الشاهدة الثانية، باغتها المتهم، ولامس جسدها، إلا أنها استغاثت بالمارة الذين استطاعوا الإمساك به، حتى حضرت الشرطة، وشهد معاون مباحث قسم المعادي، أن تحرياته السرية، أكدت صحة الواقعة.

وفي سياق آخر قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة المتهم، محمد جودت، بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم التحرش بطفلة المعادي.

وأحال النائب العام محمد جودت، للمحاكمة في مارس الماضي بتهمة خطف وهتك عرض طفلة بأحد العقارات تحت الإنشاء بميدان التحرية بمنطقة المعادي.

بدأ الحادث بتداول مقطع مصور من كاميرات مراقبة لأحد معامل التحاليل يظهر محاولة رجل هتك عرض طفلة تبيع المناديل في أحد الأشارات حيث خرجت فتاة من المعمل وقامت بتعنيفه وطرده ليخرج في الحال.

وأثار هذا المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكّنت قوات الأمن من أعمالها حتى ضبط المتهم في أقل من 24 ساعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات حتى تمّ إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.