عاجل.. التحريات تكشف تفاصيل واقعة التحرش بطفلة الطالبية

كشفت تحريات المباحث صحة واقعة التحرش بطفلة الطالبية في محافظة الجيزة، وتبين أن المتهم تربص بالطفلة وقت صعودها إلى منزلها وادعى أنه سوف يصعد إلى شقة يسكن فيها صديقه، وعندما سمحت له المجني عليها الصعود تحرش بها على سلالم العقار مستغلًا عدم وجود كاميرات أمام الشقق بالطوابق العلوية.

أقوال الطفلة وأسرتها

واستمعت المباحث لأقوال الطفلة ووالدها الذي أكد أن المتهم تحرش بابنته بعدما استدرجها بأنه صاعد إلى شقة في الطوابق العلوية يسكن فيه صديقه، وأن المتهم استفاد في خطأ متحرش المعادي فاستدرج الطفلة إلى أحد العقارات العلوية وتحرش بها في الطابق الأول لعدم وجود كاميرات أمامه، وأن كاميرا العقار أظهرت دخول المتهم وخروجه فقط ولم تظهر أي وقائع تحرش.

تحريات المباحث

وأوضحت تحريات المباحث، أن المتهم من سكان المنطقة الموجود فيها منزل الطفلة الذي شهد الجريمة وعمره 44 سنة، وأن كاميرات المراقبة أظهرت بشكل كامل وقت استدراج الطفلة، وأنه يعمل «ترزي حريمي»، ومن السكان الجدد في المنطقة وأنه يعمل في محل مستأجر في عقار مجاور للعقار الخاص بالطفلة.

التحفظ على الكاميرات

تحفظت جهات التحقيقات على كاميرات العقار الذي شهد الجريمة وعلى الفيديو، وجرى تحريزه وأرسل إلى النيابة العامة كدليل إدانة للمتهم الذي صعد العقار بغير مصلحة بجحح واهية بقصد التحرش بالطفلة، وأنه كان يتربص بالطفلة وعندما وجدها تفتح الباب الحديدي الخاص بالعقار اقترب منها، وبدأ في الحديث معها مدعيًا أنه يرغب في الصعود إلى شقة أحد أصدقائه.

كانت أجهزة الأمن في الجيزة بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث تمكنت من القبض على المتهم، بعد ساعات من تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور بلاغًا يفيد بتحرش ترزي حريمي بطفلة في مدخل منزل أسرتها.