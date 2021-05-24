منعه من التحرش بفتاة.. مجهول يصيب شاب في حفل زفاف بزفتى

شهدت قرية «شبراملس»، التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية تعدي شخص على شاب وإصابته بجرح نافذ في الوجه تطلب تقطيبه بـ 39 غرزة، لمنعه من التحرش بأحد الفتيات أثناء حفل زفاف، وخصصت سياره إسعاف لنقل المجني عليه لطوارىء مستشفى زفتي العام .

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطاراُ من مأمور مركز شرطة زفتى، بورود إشارة من مستشفي زفتى باستقبال شاب مصاب بجروح قطعية في الوجة وكدمات متفرقة بالجسد إثر التعدي عليه من أحد الأشخاص.

شهود عيان: الشاب شاهد بلطجي يقوم بالتحرش اللفظى بفتاة بزفتي

وأفاد شهود العيان أن الشاب شاهد أحد الأشخاص يتحرش لفظيا بفتاة خلال حفل زفاف وتدخل لمنعه من ذلك فقام بإخراج آلة حادة وضربة فى وجهه وأسفر ذلك عن إصابة الشاب بجرح قطعى فى الوجه تم علاجه بـ39 غرزة وفر الجاني هارب، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لضبط الجاني الهارب

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بسرعة التحريات وضبط المتهم الهارب للتقديمه إلي العدالة .