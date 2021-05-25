كاملة أبو ذكري تتبرع لـ شريف دسوقي بـ«طرف صناعي» بعد بتر قدمه

كشف الفنان مصطفى درويش، عن تبرع المخرجة كاملة أبو ذكري، بقدم اصطناعي، للفنان شريف دسوقي، وذلك بعد بتر قدمه اليسرى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وكتب مصطفى درويش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «الأستاذ جمال العدل اتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج، والأستاذة كاملة جابت له طرف صناعي من أحسن شركة للأطراف الصناعية»، متابعًا: «حقك عليا يا شريف سامحني والله ما كنت أعرف أنك في الحالة دي حقك عليا والله وقدام الجميع أهو والله ما هسيبك لحد ما أموت أنت مسئول مني مسئولية كاملة.. حقك عليا وحقك علينا كلنا».

وشن مصطفى درويش، هجوما حادا على نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، وذلك بعد تدهور الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وبتر قدمه.

وقال الفنان مصطفى درويش في منشور له: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللي حصل لشريف دسوقي ده حرام، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب.. لو كان حد وقف من النقابة واتحرك قبل ما يتعمل فيه الكارثة دي، كان اتلحق، بس للأسف النقابة قالت لبدرية طلبة لما استنجدت بيهم أصله مش عضو، فمش هينفع نساعده من النقابة بس هنبقى نبعتلك مساعدة كدة شخصية».

وتابع «درويش»: «طب كنتم روحوا هاتوه وقولوا لينا ما كل المنتجين والممثلين معاهم فلوس يا جدعان وكله هنساعده، ومحدش هيتأخر حتى كنا شوفنا حل قبل ما تحصل فيه الكارثة دي ويقطعوا رجله.. ويترمي في مستشفي أقل ما يقال عنها تحت السلم.. بجد اللي حصل ده حرام».