بعد 15 يوماً.. وفاة شاب أضرم النار في نفسه بالغربية

لفظ شاب في العقد الثالث من عمره أنفاسه الأخيرة داخل مركز الحروق بمستشفى كفر الزيات العام، في محافظة الغربية، اليوم الثلاثاء، متاثراً بالحروق التي أصيب بها، بعدما قام بإشعال النار في نفسه بقرية «الدلجمون»، دائرة مركز كفر الزيات، بسبب خلافات أسرية، وعدم موافقة عائلته على زواجه من إحدى الفتيات.

بدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن نقل «محمود م. ب,»، في العقد الثاني من عمره، مقيم بقرية «الدلجمون»، دائرة المركز، إلى مركز حروق مستشفى كفر الزيات العام، مصاباً بحروق من الدرجة الثالثة، حيث أضرم النار في نفسه، في أحد شوارع القرية، مستخدماً مادة البنزين.

وتبين من التحريات أن الشاب أضرم النيران في نفسه، في أول أيام عيد الفطر المبارك، بأحد شوارع القرية، وتمكن عدد من الأهالي من إخماد النيران، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحويله إلى مركز حروق مستشفى كفر الزيات العام، حيث تبين إصابته بحروق من الدرجة الثالثة، وحالته خطيرة.

وكشفت التحريات عن أن الشاب أضرم النار في نفسه، بسبب خلافات مع أسرته، بسبب رفضها الموافقة على رغبته في خطبة إحدى الفتيات، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت اليوم الثلاثاء، بعد إعلان وفاته داخل مركز حروق مستشفى كفر الزيات العام، التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.