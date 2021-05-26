«الأرصاد» تحذر من موجة حارة الأسبوع المقبل.. تبدأ الأحد

حذرت هيئة الارصاد الجوية، من طقس مرتفع خلال الأسبوع المقبل على كافة المحافظات، وذلك ابتداءًا من يوم الأحد المقبل ويستمر لمدة أسبوع، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى 5 درجات مئوية؛ لتصبح على القاهرة الكبرى والجيزة 39 درجة، وتصل في صعيد مصر لـ43 درجة في سوهاج وقنا، وذلك يوم الإثنين المقبل.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد أن الإسكندرية والساحل الشمالي لم يتاثر بارتفاع درجات الحرارة حيث يسود طقس صيفي معتدل خلال الاسبوع، لكن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجة الحرارة الاربعاء:

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة الخميس

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى41 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.