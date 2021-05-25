الأرصاد: طقس حار رغم انخفاض الحرارة (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين جومانا ماهر وحسام حداد، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار درجات الحرارة في الانخفاض، وأن يكون الطقس مائلا للحرارة في بعض الأحيان على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلا على السواحل الشمالية وحارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد أيضًا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ولطيف على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ درجات الحرارة المتوقعة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، تكون كما يلي:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 29 الصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 18.

سيوة العظمى 34 والصغرى 15.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 20.

دمياط العظمى 28 والصغرى 19.

الإسماعيلية 34 والصغرى 19.

السويس العظمى 34 والصغرى 20.

العريش العظمى 30 والصغرى 19.

طابا العظمى 33 والصغرى 23.

سانت كاترين العظمى 31 والصغرى 16.

شرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 33 والصغرى 25.

الفيوم العظمى 34 والصغرى 20.

بني سويف العظمى 35 والصغرى 21.

المنيا العظمى 35 والصغرى 20.

أسيوط العظمى 36 والصغرى 21.

سوهاج العظمى 36 والصغرى 22.

قنا العظمى 37 والصغرى 23.

الأقصر العظمى 38 والصغرى 28.

أسوان العظمى 39 والصغرى 25.