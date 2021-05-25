أحسنت لإحداهن فغدروا بها.. قصة مقتل سيدة لسرقة مصوغاتها بالشرقية

لم تتخيل السيدة العجوز أن ما ستقدمه من معروف لإحدى فتيات قريتها بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية ستقابله الأخيرة بالغدر والخيانة، وتتفق مع 4 آخرين على سرقة مصوغات السيدة، وتنتهي جريمتهم بإزهاق روحها دون ذنب.

المتهمة استغلت مشاعر السيدة الحنونة، التي فتحت لها منزلها واستقبلتها بعدما عرضت عليها مساعدتها في أعمال المنزل، لتوافق السيدة العجوز على الفور وأغدقت عليها الكثير من المال والهدايا، معتبرةً إياها مثل ابنتها، وتساعدها على تحمل ظروف المعيشة، إلا أن المتهمة اتفقت مع زوجها وشقيقتها و3 متهمين آخرين على التسلل إلى منزل السيدة وسرقتها، بعد أن تتمكن هي من الدخول نظراً لمعرفتها بالسيدة، ثم تسهل تسلل الآخرين.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله رئيس المحكمة، في جلستها اليوم بمعاقبة رجلين وامرأة بالإعدام شنقا كما قضت بمعاقبة امرأتين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بتهمة قتل سيدة وسرقة مصوغاتها.

وبدأت أحداث القضية رقم 42291 لسنة 2020 جنايات مركز الزقازيق والمقيدة برقم 3066 لسنة 2020 كلي جنوب الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية إخطاراً يفيد تلقى مركز شرطة الزقازيق بلاغا بالعثور على المجني عليها «سميرة وحيد عبد النبي» مقتولة داخل منزلها بقرية العصلوجي التابعة لمركز الزقازيق، كما تبين سرقة مشغولاتها الذهبية.

وتبين أن الطفل «معتز محمد سعيد»، حفيد المجني عليها، هو أول من اكتشف الواقعة، حيث فوجئ أثناء توجهه إلى جدته، حيث عثر عليها مسجاة على الأرض وغارقة في دمائها.

جرى تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء الواقعة كلا من «نادر ف. ع.»، 25 سنة، كهربائي منازل، و«رفعت م. ع.»، 26 سنة، سروجي سيارات، و«هند ع. ق.»، 25 سنة، صاحبة كوافير، و«شيماء م. م.»، 25 سنة، خياطة ملابس، و«ياسمين م. م.»، خياطة ملابس، جميعهم مقيمون بقرية العصلوجي، لاتهامهم بقتل المجني عليها عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لسرقة مصوغاتها الذهبية.

وكشف قرار النيابة العامة بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات عن أنهم تربصوا للمجني عليها بمسكنها، إثر قيام المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة بمراقبة مكان الواقعة، للتأكد من خلوه من مرافقي المجني عليها، وما إن تأكدوا من ذلك حتى قاموا بإخبار المتهمين الأول والثاني، وما إن ظفروا بها حتى انهال عليها المتهم الأول ضرباً بأداة حادة بالرأس وعموم الجسد، وقام المتهم الثاني بخنقها، ثم قاموا بسرقة مصوغاتها الذهبية ولاذوا بالفرار.

وجرى تشكيل فريق بحث، وتمكن من ضبط جميع المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق، وقررت في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهمين من الأول إلى الثالثة لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم بإعدامهم، كما قضت بمعاقبة المتهمتين الرابعة والخامسة بالسجن المؤبد.