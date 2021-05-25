أمل النجار: «شريف دسوقي حالته النفسية سيئة ومش عاوز يشوف حد»

حالة كبيرة من القلق يعيشها جمهور الفنان شريف دسوقي، منذ إعلان خبر خضوعه لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى مساء أمس الإثنين، رغبة في معرفة التفاصيل والاطمئنان على حالته بعد العملية.

وقالت الدكتورة أمل النجار، المرافقة له في المستشفى، وصديقته، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «الفنان شريف دسوقي راض بقضاء ربنا ولكن طبيعي حالتة النفسية سيئة للغاية ".

وأضافت النجار: «شخص عمل عملية وقام لقى جزء من جسمه مش موجود، طبيعي يكون تعبان ربنا معاه ادعوله، مش مستحمل يشوف أي حد ولا مستحمل حد يقوله كلمه واحدة».

وكانت الفنانة بدرية طلبة، قد كشفت مساء أمس عن خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية لبتر قدمه اليسرى، وذلك من خلال صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك» حيث قالت: «عن تجربة عيشتها مع بابا، الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير».

وحرصت الفنانة بدرية طلبة على توجيه الشكر لكل الأشخاص الذين وقفوا بجانب الفنان شريف دسوقي في أزمته قائلة: «شكرا لكل الناس اللي وقفت مع شريف، دكتورة أمل النجار، دكتور سامي زقيلح اللي عمل العملية، شكرا إسلام صلاح اللًي مسبهوش لحظة، شكرا يا نور السيد، دكتور أشرف زكي، الأستاذة نهال عنبر، زميلنا مصطفى درويش، أستاذ جمال العدل، وبطمن حبايب شريف أنه خرج من المستشفي وحيبدأ في مرحلة التأهيل النفسي علشان يتعود على وضعه الجديد ويتقبله».