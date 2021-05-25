إزالة تعديات على 45 ألف متر بالإسماعيلية في الموجة الـ17 الحملات

تمكن مركز ومدينة الإسماعيلية، اليوم، من رفع وإزالة تعديات على 45 ألف متر مربع بمناطق مختلفة بجمعية العاشر من رمضان.

وعرض اللواء وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، تقريراً مفصلاً على اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، عن حجم التعديات والبناء بالمخالفة للقانون في جمعية العاشر من رمضان التابعة لقرية الفردان.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، بحملة مكبرة برئاسة العميد وائل حمزة وبالتعاون مع مديرية أمن الإسماعيلية، بإشراف اللواء محمود عاشور مساعد مدير أمن الإسماعيلية.

ونجحت الحملة استكمالا للموجة الـ17 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في إزالة 85 حالة تعدي، عبارة عن أسوار على مساحة 45 ألف متر مربع.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة ضد المخالفين تمهيداً لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

كان محافظ الإسماعيلية قد شدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي متعد على أراضي ملك للدولة، مؤكدا على أنه لا تهاون في استعادة هيبة الدولة ومحاسبة أي مخالف.

وطالب اللواء شريف بشارة، مسؤولي الوحدات المحلية والمراكز والمدن أهمية المتابعة المستمرة ورصد أي حالة تعد أو مخالفة من كافة الوحدات المحلية لسرعة التعامل معها.

وأكد على أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فإت محافظة الإسماعيلية، ستكمل في طريقها لإزالة كافة التعديات التي تم رصدها علي أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.