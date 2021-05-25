الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي.. «نفسيته مدمرة»

ما زالت الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي صعبة للغاية بعد ما تعرض خلال الساعات الماضية لبتر قدمه إثر جرح قديم بسبب معاناته مع مرض السكري الذى يعاني منه منذ سنوات.

الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي: غير جيدة

علمت «الوطن» أن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي وبالتحديد النفسية مدمرة للغاية بعد أن علم ما حدث لقدمه ورغم أنه رضى بقضاء الله، ولكنه يشعر بأن ما حدث له سيكون سببا فى ابتعاده بشكل كبير عن أداء عمله الفني لصعوبة تجسيده الأدوار التى تتضمن حركة مثل دوره فى مسلسل «100 وش».

الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي سيئة منذ فترة حيث إنه كان يتردد على المستشفيات من آن لآخر، بشأن علاجها، حتى نصحه أحد الأطباء بوضعها في مياه البحر، إذ كان يسافر إلى الإسكندرية لقضاء بعض الوقت داخل المياه هناك.

الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي: كاملة تتبرع بطرف صناعي

ومنذ أن أعلنت الفنانة بدرية طلبة عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي، وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له قررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف دسوقي، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج، وقدم الفنان مصطفى درويش رسالة خاصة له عبر صفحته الرسمية قائلا «حقك عليا يا شريف سامحني والله ما كنت أعرف إنك في الحالة دي حقك عليا والله وقدام الجميع أهو والله ما هسيبك لحد ما أموت أنت مسؤول مني مسؤولية كاملة، حقك عليا وحقك علينا كلنا».

يذكر أن الفنان شريف دسوقى كان قد حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كما ذاع صيته حينما شارك فى بطولة «مسلسل 100 وش» الذى عرض العام الماضي وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.