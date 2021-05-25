بدرية طلبة: إصابة شريف دسوقي بكورونا تسببت في تأخير عملية بتر قدمه

خضع الفنان شريف دسوقي مساء أمس، لعملية بتر في قدمه اليسرى بعد تدهور حالته الصحية بسبب إصابة قديمة أثناء تصوير فيلم «وقفة رجالة».

وكشفت الفنانة بدرية طلبة، عن مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن الفنان شريف دسوقي مصاب بفيروس كورونا، مما أثر على موعد عملية بتر قدمه، وتسبب في تأجيلها لمدة 48 ساعة.

وقالت بدرية طلبة: «بالفعل هو كان من المفترض أن يتم إجراء عملية بتر القدم منذ يومين، ولكن عندما اكتشف الأطباء من خلال التحاليل أنه مصاب بفيروس كورونا تأجلت العملية».

وتابعت بدرية طلبة: «تم تأجيل العملية لأن المستشفي التى كان من المفترض إجراء العملية بها ليست مؤهلة لاستقبال مصاب كورونا، وكان لا بد أن ينقل إلى مستشفي أخرى تستقبل حالات كورونا وبالفعل فعلنا هذا الأمر، وذهبنا إلى مستشفى أخرى وخضع للعملية الجراحية مساء أمس الإثنين».

كانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت مساء أمس عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خبر خضوع الفنان شريف دسوقي لعملية بتر في قدمه اليسرى.