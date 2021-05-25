ماذا فعلت نقابة المهن التمثيلية للفنان شريف دسوقي؟.. أشرف زكي يرد

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن هناك الكثير من المزايدات في أزمة الفنان شريف دسوقي، موضحا: «الجميع يعلم أن النقابة تكفل أعضاءها، وحتى لو كان صندوق النقابة لا يكفي فهناك جروب عاملينه مع بعض نتحرك من خلاله لتغطية نفقات أي زميل أو أي فنان حتى لو كان ليس عاملا».

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، الثلاثاء: «رغم كل المزايدات اللي طلعت، مفيش حد دفع مليم غير النقابة، واللي يقول غير كده كداب، وأقوله بعلو صوتي إنه كداب».

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أنهم يتابعون حالة الفنان شريف دسوقي منذ فترة، وكانت هناك لجنة تشرف عليها الفنانة نهال عنبر، تتابع حالته، ولم يتركوه، مشددا على أن بعض الزملاء دفعوا قيمة العلاج من خلال صندوق النقابة، أما كل من يدعون أنهم دفعوا لعلاجه «يتفضلوا يثبتوا إنهم دفعوا جنيه واحد».

وأكد أنه يشعر بمرارة شديدة بسبب المزايدة عليهم في هذا الأمر، مشددا: «الحنية على الكيبورد فقط، ولكن النقابة تتحمل مشاكل كل الزملاء، ولا يحب أن يتحدث في كل هذا أمام الناس».

كانت الفنانة بدرية طلبة، أعلنت إجراء الفنان شريف دسوقي، لعملية جراحية، أسفرت عن بتر قدمه.

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «عن تجربة عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاء على خير».

ويعاني الفنان شريف دسوقي من أزمة نفسية بعد بتر قدمه، بينما أكدت بدرية طلبة أن شريف دسوقي سيخضع للعلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة، مع التأهيل النفسي بعد بتر قدمه، ليعود مرة أخرى ويباشر أعماله الفنية.