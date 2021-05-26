«الصحة»: لقاح كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين والأجانب

أكدت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال ومجاني للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر.

جاء ذلك ردا على أحد استفسارات المواطنين وما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أسعار لقاحات كورونا داخل الصيدليات، وشددت وزارة الصحة والسكان على أنها الجهة الوحيدة المنوط بها تطعيم المواطنين وستتخذ الوزارة كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي منشأة تروج لإعطاء لقاح كورونا للمواطنين.

«الصحة» تطمئن المواطنين بشأن لقاحات كورونا

طمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن الآثار الجانبية للقاح كورونا، وقالت الوزارة إن الآثار الجانبية للقاح كورونا في مصر آمنة وتشمل ارتفاع درجة الحرارة أو احمرار موضع التطعيم أو حكة أو عرقان أو صداع بسيط، لافتة إلى أن الآثار الجانبية للقاح كورونا تزول فى غضون يومين بنفسها ولا تستدعي للطبيب، وأشارت الوزارة إلى إن هناك فريقا طبيا متخصصا من قبل الوزارة يقوم بمتابعة الحالة الصحية للمواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا خلال المدة الزمنية بين الجرعتين من اللقاح سواء كان لقاح سينوفارم أو استرازنيكا.

وطالبت الوزارة المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح وعدم التقبيل والأحضان أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

وتستمر وزارة الصحة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لا بد من الذهاب إلى المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدا أن جميع المستشفيات جاهزة لاستقبال أي حالات ولا صحة بمناشدة الوزارة المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات.