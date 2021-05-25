نفوق 3 رؤوس ماشية في حريق بالدقهلية.. والسبب «عقب سيجارة»

شب حريق هائل في حظيرة مواشي بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم الثلاثاء، مما تسبب في نفوق 3 رؤوس ماشية، وتمكنت قوات الحماية المدينة من إخماد الحريق، وبسؤال صاحب الحظيرة، رجح أن سبب اشتعال الحريق «عقب سيجارة»، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتم إخطار الطب البيطري لدفن الحيوانات النافقة.

ورود بلاغ بنشوب حريق في حظيرة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى العميد عصام رضوان، مأمور مركز شرطة منية النصر، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بحظيرة مواشي بناحية «عزبة عبد الحميد»، التابعة لقرية «منشاة الجمال»، دائرة المركز.

صاحب الحظيرة: عقب سيجارة سبب الحريق

انتقل ضباط مركز شرطة منية النصر، وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وبالفحص تبين نشوب حريق بحظيرة مواشي ملك المواطن «عادل مصطفى محمد حمادة»، 59 سنة، عامل زراعي، ومقيم بناحية «عزبة عبد الحميد»، التابعة لقرية «منشاة الجمال»، دائرة منية النصر، وتبين أن الحظيرة معروشه بالعروق الخشبية والسدة، على مساحة 300 متر بجوار الكتلة السكنية، ونتج عن الحريق نفوق عدد 3 مواشي «أبقار».

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، ولا توجد ثمة خسائر في الأرواح، وبسؤال صاحب المزرعة، في محضر الشرطة، رجح أن يكون سبب اشتعال الحريق «عقب سيجارة»، ولا يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ولا توجد شبهة جنائية .

تحرر عن ذلك المحضر اللازم برقم 1973 لسنة 2021 إداري منية النصر، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.