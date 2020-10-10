إخماد حريق التهم "حظيرة مواشي" بالغربية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من السيطرة على حريق هائل، اندلع في "حظيرة مواشي"، بإحدى القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى، اليوم السبت، أسفر عن التهام محتويات الحظيرة من ماشية وطيور، دون تسجيل أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء هاني مدحت، إخطاراً من مأمور قسم مركز شرطة المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من الأهالي باندلاع حريق داخل "حظيرة ماشية"، ملك المواطن "محمد الغزالي"، وتطاير ألسنة النيران حتى وصلت إلى المنزل المجاور.

فتم على الفور الدفع بفريق من قوات الحماية المدنية، وعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتبين من خلال المعاينة المبدئية، أن السبب وراء الحادث "ماس كهربائي"، وأسفر الحريق عن التهام النيران لجميع محتويات الحظيرة، من ماشية وطيور، واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية، دون وقوع أي إصابات.

وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.