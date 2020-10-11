السيطرة على حريق في حظيرة للماشية ببني سويف

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، على حريق شب بقرية طما فيوم، التابعة لمركز اهناسيا غرب بني سويف، ما أسفر عن نفوق عددا من الماشية ومحصول الأرز.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بني سويف، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل قرية طما فيوم، التابعة لمركز اهناسيا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على رأس سيارات من الإطفاء إلى مكان الحريق؛ للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المنازل والمناطق المجاورة.

وتبين قيام الأهالي بإخماد الحريق، بالتعاون مع قوات الحماية المدنية، حيث نشب في حظيرة ماشية بالقرية، ما تسبب في نفوق عددا من المواشي ومحصول الأرز المخزن داخلها.

وفي سياق آخر، أصيب شخصين "مُدرس وابنته"، بكدمات واشتباه كسور بأنحاء مختلفة من الجسم، في حادث انقلاب دراجة نارية بمدخل قرية باروط التابعة لمركز بني سويف، ونقلوا لتلقي العلاج بمستشفى بني سويف الجامعي.

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف إخطارا من النجدة بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، بمدخل قرية باروط التابعة لمركز بني سويف.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من: "ربيع جمال الدين محمد، 44 عاما، مدرس، ومقيم قرية الوقف، ومصاب بكدمات واشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وابنته رقيه ربيع جمال، 10 سنوات، طالبة، ومصابة اشتباه كسر بالقدم اليسرى".

وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف.