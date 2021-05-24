عاجل.. حريق هائل يلتهم منزلا و15 حظيرة ماشية وإصابة 3 أشخاص بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنيه بمديرية أمن المنوفيه من السيطرة على حريق هائل، نشب قبل قليل في منزل و15 حظيرة ماشية، في قرية «هورين»، بمركز بركة السبع، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، والتهام محتويات المنزل، ونفوق عدد من رؤوس الماشية.

وتم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق، الذي استمر لعدة ساعات، حتى مساء اليوم الاثنين، كما ساعد الأهالي رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتجري حالياً أعمال التبريد بموقع الحريق، وحصر الخسائر.

إصابة 3 أشخاص في حريق التهم 15 حظيرة ماشية بالمنوفية

وأكد مصدر مسئول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحريق أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحروق مختلفة، بينهم إصابة خطيرة، جرى نقلها إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، موضحاً أن الخسائر المادية كبيرة، ويجري العمل حالياً على حصرها.

نفوق 24 رأس ماشية في حريق «هورين»

وأضاف المصدر أن الحريق أسفر عن نفوق عدد كبير من الحيوانات ورؤوس الماشية في الحظائر التي امتدت إليها النيران، موضحاً أن الحيوانات النافقة شملت 6 مواشي، و3 دواب، و5 من الأغنام، مؤكداً أنه لم يتم التعرف على سبب الحريق حتى الا،، ولكن السبب في سرعته الكبيرة بسبب «التبن»، المستخدم كعلف للماشية.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز بركة السبع، يفيد بسيطرة الحماية المدنية على حريق هائل نشب في منزل و15 حظيرة مواشي في قرية «هورين»، التابعة لدائرة المركز، وتم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.

وعلى صعيد متصل، لقي طفلان شقيقان مصرعهما في حريق اندلع داخل أحد المنازل في مدينة تلا، وسط حالة من الحزن الشديد بين أبناء محافظة المنوفية، الذين تداولوا صور الطفلين على مواقع التواصل الاجتماعي، طالبين الدعاء لهما بالرحمة ولأسرتهما بالصبر والسلوان.