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عاجل.. اصطدام قطار 80 المميز بميكروباص في آخر رحلاته بقنا

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محمد سعيد الشماع
09:10 م | الثلاثاء 25 مايو 2021
صورة لسيارة الميكروباص بعد الحادث

صورة لسيارة الميكروباص بعد الحادث

اصطدم قطار رقم 80 المميز في آخر رحلاته بسيارة ميكروباص مساء، اليوم، قبل محطة فاو في مركز دشنا بمحافظة قنا، دون وقوع إصابات.

ووفقا لرواية أحد العاملين بالقطار، فإن الحادث وقع أثناء عبور السيارة الميكروباص من مزلقان غير شرعي، وإن السائق خرج من السيارة الميكروباص قبل الاصطدام، ولم تقع إصابات.

الجدير بالذكر، أن القطار رقم 80 كان في آخر رحلاته بعد قرار هيئة السكة الحديد بإنهاء عمله كقطار مميز.

 

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