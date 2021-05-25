الدفع بـ24 غواصاً للبحث عن جثة طفل في نيل رشيد بالمنوفية (فيديو)

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم الدفع بعدد 24 غواصاً للبحث عن جثمان الطفل «عبد الرحمن السيد العطار»، الذي غرق في فرع رشيد لنهر النيل، بمنطقة «كفر منصور»، التابعة لمركز أشمون، فضلاً عن التواجد الأمني المكثف في محيط غرق الطفل.

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وقال محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، قبل قليل، إنه يولي اهتماماً كبيراً للبحث عن الطفل «عبد الرحمن»، مؤكداً أنه تم توفير كل الدعم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومجلس المدينة، مشدداً على أنه يتواصل مع القائمين على عملية البحث يومياً، حتى يتم انتشال جثة الطفل.

وناشد «السيد العطار»، والد الطفل الغريق «عبد الرحمن»، محافظ المنوفية، في وقت سابق، باستمرار دعم جهود رجال الإنقاذ، لاستخراج جثة طفله من فرع رشيد بالنيل، مؤكداً أنه يجري العمل على مدار ساعات طويلة في محاولة لاستخراج الجثة، مؤكداً أن كل ما يتمناه هو دفن جثة ابنه قائلاً: «مش عايز حاجه غير إني أدفن ابني، وانا احتسبته عند ربنا».

ووجه «عبيد صقر»، جد الطفل «عبد الرحمن»، في بث مباشر لـ«الوطن»، الشكر للواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، واللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، لجهودهم ودعمهم ومتابعتهم محاولات استخرج جثة حفيده، قائلاً: «نحتاج دعم وزارة الري، وتوفير كراكات لتطهير الترعة، للمساعدة في استخرج الجثة».

كما طالب «توفيق يوسف»، أحد أهالي مركز أشمون، وزارة الري وهندسة الري بالمنوفية، التدخل لتوفير كراكه لتطهير أسفل فرع رشيد، حيث أن الغوص يصل إلى 20 متراً، ولمساحة 300 متر، وتوجد رواسب نتيجة الصيد فيه، فضلاً عن ارتفاع المياه في النيل بواقع مترين أو ثلاثة، وهو ما يصعب من عملية استخراج جثمان الطفل.

وشهد محيط فرع النيل بأشمون، تواجد المئات من أهالي مركز أشمون لمساعدة قوات الإنقاذ فس استخراج جثمان الطفل، وطالبوا قوات الإنقاذ بالاستمرار في محاولاوت الاستخراج، مؤكدين أن أسرة الطفل يمرون بحالة نفسية سيئة .