اكتشاف بؤرة إيجابية لإنفلونزا الطيور في المنوفية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، اكتشاف بؤرة إيجابية لفيروس إنفلونزا الطيور بإحدى قري مركز أشمون، وانتقل فريق من الإدارة البيطرية إلى مكان البؤرة لتطهيرها والتخلص الآمن من الطيور النافقة نتيجة إصابتها بالفيروس.

اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في المنوفية

وأكدت مديرية الطب البيطري، في بيان لها، اليوم، أن فريق الاستجابة السريع بمديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور سميح الخليفة، مدير إدارة أمراض الدواجن، والدكتور إبراهيم محروس رئيس وحدة الابيمديولوجي، بالتحرك السريع إلى مركز إشمون لوجود بؤرة إيجابية بفيروس أنفلونزا الطيور.

تطهير المنزل والشارع

وأضافت المديرية في بيانها، أن الفريق الطبي توجه إلى مقر الحاله الإيجابية وقام بتطهير المنزل والشارع والتخلص الصحي السليم من الطيور النافقة بعد إجراء التقصي اللازم والإرشاد والتوعية باهميه وخطورة فيروس أنفلونزا الطيور وذلك حرصا من مديرية الطب البيطري على صحة المواطنين وسلامتهم .

أقيمت الحملة البيطرية تحت اشراف الدكتور عادل عبد المنعم حصحص وكيل وزاره و مديريه الطب البيطري بالمنوفيه، وبمشاركة فريق الاستجابة السريع باشمون الدكتور عبد الباسط النديم رئيس قسم الوقايه باشمون، والدكتورة هبه هاشم رئيس وحدة الابيمديولوجي باشمون، والدكتورة هبه فارس رئبس قسم الإرشاد باشمون .