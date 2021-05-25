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محافظ المنوفية ينفي لـ «الوطن» وجود بؤرة إنفلونزا الطيور بأشمون

مديرية الطب البيطري قامت بإزالة البيان التي نشرته على صفحتها

كتب:

إبراهيم الديهي
06:16 م | الثلاثاء 25 مايو 2021
اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية

نفى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، ما نشرته مديرية الطب البيطري بالمحافظة، وتداولته الصحف والمواقع الإخبارية، عن وجود بؤرة نشطة لإنفلونزا الطيور في قرية البرانية بمركز أشمون، مؤكدا أن ما يتم تداوله عار تماما عن الصحة وغير دقيق، مؤكدا أن مديرية الطب البيطري قامت بإزالة البيان التي نشرته علي صفحتها.

محافظ المنوفية: عينة انفلنزا الطيور لم تظهر 

 وأضاف محافظ المنوفية، في أول تعليق له علي واقعة تواجد بؤرة إنفلونزا الطيور في أشمون، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن العينة التي تم أخذها من مكان الاشتباه لم تظهر حتى الآن.

التحقيق في واقعة نشر أخبار عن وجود بؤرة إنفلونزا الطيور في أشمون 

من جانبه أكد الدكتور عادل حصحص، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن ما نشر على صفحة المديرية غير صحيح، مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بنشر الأخبار المغلوطة على صفحة مديرية الطب البيطري بالمنوفية.

بيان الطب البيطري عن وجود بؤرة انفلونزا الطيور 

كانت مديرية الطب البيطري بالمنوفية، قد نشرت في بيان لها على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن وجود بؤرة نشطة لإنفلونزا الطيور في مركز أشمون، وانتقال فريق من الإدارة البيطرية إلى مكان البؤرة لتطهيرها والتخلص الصحي السليم من الطيور النافقة نتيجة إنفلونزا الطيور.

وأكدت مديرية الطب البيطري، في بيان لها، قيام فريق الاستجابة السريع من مديرية الطب البيطري بقيادة الدكتور سميح الخليفة، مدير إدارة أمراض الدواجن، والدكتور إبراهيم محروس رئيس وحدة الابيمديولوجي، بالتحرك السريع إلى مركز أشمون، وذلك نظرا لوجود بؤرة إيجابية لمرض إنفلونزا الطيور.

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