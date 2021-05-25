عماد أديب: مصر والسعودية والأردن أكثر المستفيدين من التهدئة في فلسطين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن أمريكا تريد ضبط الأمور، حتى لا تنشغل بمنطقة الشرق الأوسط، في الوقت الذي تحاول مصر والأردن والسعودية، التي تستفيد إذا حدثت تهدئة في القضية الفلسطينية حل الأزمة، لذا فإن مصر تفكر دائما في إطفاء النار حل في الأزمة، وتتحدث من منظور عن ضرورة البحث في أسباب اشتعال الموقف بين حماس وإسرائيل، وعقب تدخل جهاز المخابرات المصرية أكثر من مرة، مرجعا السبب إلى سياسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تقوم على اللاتسوية وشرعيته تقوم على اعتماد الحل الأمني والعسكري، في الوقت الذي تقود مصر معسكر البحث عن حلول، في ظل الحديث عن مؤتمر سلام تلعب فيه القاهرة الدور المركزي، وتلعب فيه عواصم عربية أخرى، دور الرعاية من أجل عدم اشتعال الموقف مرة أخرى.

وأضاف «أديب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، ويقدمه الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الثلاثاء، «نحن أمام إنقاذ في حادثة وقعت بين غزة وإسرائيل، لكن لا يمكن الاستمرار في وقف إطلاق النار عدة مرات، لكن يجب أن يكون الأمر برعاية مصرية من أجل تحقيق وقفت إطلاق نار فترة بشكل ثابت بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وقوة دولية».

وأكد الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، أنه لابد من الوصول إلى مفاوضات سلام شاملة، والكارثة أن الطرف الحمساوي ليس من أنصار التسوية، وطرف رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس من أنصار التسوية، والولايات المتحدة الأمريكية المفترض أن تكون راعية للسلام ليست مهتمة بالسلام، لكن دولة زي مصر والأردن، هما متضرران في حالة إشتعال المنطقة لذلك يتدخلان من أجل حل حقيقي ودائم.