مستشار الرئيس يحذر من المضادات الحيوية: «بيتباع بره بالحباية»

حذر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، من استخدام المواطنين المضادات الحيوية بلا ضوابط، مؤكدا أنه من الضروري ألا يأخذ أي مريض المضاد الحيوي إلا من خلال وصفه طبية، «في بلاد بره، لو راح يصرف مضاد حيوي بيدوله بالوحدة مش بالعلبة أو بالعلبتين».

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»، أن هناك ظاهرة في مصر وهي استخدام المضادات الحيوية بكثرة، رغم أن المضادات الحيوية لا تتعامل مع الالتهابات الفيروسية، كون الالتهابات الفيروسية لا تتأثر بالمضادات الحيوية.

وتابع: «المضادات الحيوية تُؤثر على البكتيريا وليست الفيروسات»، موضحًا أن هناك إرشادات علمية فنية قامت بها الجمعيات الطبية المتخصصة مثل الجمعية المصرية للجهاز التنفسي، توضح كل نوع من أنواع الالتهابات التي تؤثر على الجهاز التنفسي والمضادات الحيوية التي تصلح لعلاجها، لذلك يُنصح بألا يتم استخدام مضادات حيوية إلا حسب وصفة طبية.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن الأطباء في مصر يُسهلون على المرضى، فبدلًا من أن يقولوا لهم خذوا 10 حبات أو 5 حبات من المضاد الحيوي، يقولون للمريض «امشوا على العلاج ده لمدة أسبوع، أو 5 أيام أو 10 أيام، فالأطباء يعلمون كم عدد حبات العلبة، ويعملون ذلك للتسهيل على المرضى».