ملفات في أولويات محافظة القاهرة.. اعرفها

تحظى عدة ملفات حاليا باهتمام وتركيز من محافظة القاهرة، وأبرزها تنفيذًا توجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا وحماية المواطنين .

عوض: كل الملفات تحظى باهتمام المحافظة من أجل خدمة المواطنين وتوفير حياة أفضل

وقال اللواء إبراهيم عوض، سكرتير مساعد محافظة القاهرة، إن كل الملفات تحظى باهتمام المحافظة من أجل خدمة المواطنين وتوفير حياة أفضل، حيث يتم التركيز على ملف العشوائيات في إطار خطة الدولة لتغيير حياة المواطن للأفضل وذلك بإزالة العشوائيات ونقل سكانها إلى مشروعات جديدة متوفر بها كل الخدمات، علاوة على التركيز على ملفات النظافة حيث يتم إدخال هيئة النظافة بالقاهرة عصر التحول الرقمى من خلال استخدام التقنيات الحديثة وإدخال خدمة جي بي إس على سيارات ومعدات الهيئة لضبط العمل وإحكام السيطرة، أيضا تحظى القاهرة بطفرة فى المشروعات القومية من شبكة طرق ومحاور جديدة لإحداث نقلة حضارية وتسيير الحركة المرورية والقضاء على الزحام، ومن الملفات التى تحظى باهتمام محافظة القاهرة ما يلى..

ملف القضاء على العشوائيات والتزام المحال العامة والمولات والمطاعم

-التركيز على ملف القضاء على العشوائيات ونقل السكان إلى مشروعات الإسكان الجديدة فى الأسمرات والمحروسة وغيرهم.

-متابعة التزام النقاهة والمطاعم بنسبة تشغيل 50%.

-حملات مكثفة لمتابعة التزام المحال العامة والمولات والمطاعم والمقاهي بمواعيد الغلق في التاسعة مساء.

- استمرار أعمال التطهير ومنع التجمعات بجميع الحدائق والمتنزهات للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

-استمرار حظر تداول الشيشة على المقاهي والمطاعم لمنع الشيشة.

-متابعة فتح طلبات رخص البناء فى حى مصر الجديدة.

-متابعة ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات والمنشآت وفرض غرامة على المخالفين.

-استمرار حظر إقامة سرادقات العزاء والأفراح والاحتفالات لمنع التجمعات للحد من الإصابة بفيروس كورونا.

- تخصيص رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية ١٥٤٩٦ ، ١١٤ لتلقي شكاوى المواطنين عن اي مشكلات في الخدمات لحلها على الفور .

-التصدي لأي محاولة للبناء المخالف أو التعدى على أملاك الدولة وعقوبات مشددة للمخالفين .

-استمرار الاستعداد بجميع المستشفيات الحكومية مع توفير الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية وخدمات الإسعاف .

-الرقابة المشددة على مواقف السرفيس بالعاصمة لمنع استغلال المواطنين وزيادة تعريفة الانتقال.

-حملات على الأسواق والمحلات لمتابعة توافر السلع وسلامتها وتوفير كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز ورقابة مشددة على الاسواق .

-تكثيف أعمال النظافة ومنع أى تراكمات وإزالة شكاوى المواطنين