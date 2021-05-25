محافظ الشرقية: تطعيم 215 ألف مواطن بلقاحات كورونا

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، مساء اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على مستوى المحافظة، بلغ حتى الآن 215 ألف مواطن.

وأوضح المحافظ أن متوسط الإقبال اليومي على مراكز التطعيم بلقاح كورونا كان يبلغ 300 مواطن، ومع البدء في تنفيذ حملات متحركة، ارتفع معدل الإقبال إلى ما يقرب من 9 آلاف مواطن يومياً، لافتاً إلى أنه تم البدء في تطعيم المعلمين الذي سيراقبون امتحانات الثانوية العامة، حيث تلقى 1315 معلماً التطعيم بالفعل، على مستوى المحافظة، مع استمرار التطعيم غداً الأربعاء، مشيراً إلى وزارة الصحة أتاحت 12 ألف و700 جرعة للمعلمين بمحافظة الشرقية.

وأضاف «غراب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء اليوم الثلاثاء، أن تطعيم المراقبين في الجامعات يتم بمعرفة الجامعة.

وذكر محافظ الشرقية أن عدد المواطنين في المحافظة يبلغ 7.7 مليون شخص، وبدأت معدلات التطعيم من 4 أشخاص في اليوم إلى 9000 شخص، في ظل زيادة الوعي، والقيام بوحدات تطعيم متحركة، تابعة لوزارة الصحة، من أجل مساعدة المواطنين غير القادرين على التسجيل.

وأكد محافظ الشرقية أنه يمكن انتقال المواطن من مكان إلى آخر، لأن الإقبال ليس كبيراً جداً بحيث يتم قصر التطعيم على الموجودين في مراكز بعينها، لافتاً إلى وجود 21 مركز تطعيم، إلى جانب الحملات المتحركة، التي يمكن استخدامها إذا وجد الشخص زحاماً في المركز الذي يجب أن يحصل على التطعيم فيه.