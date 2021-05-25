رامي رضوان عن حالة دلال عبدالعزيز: تعافت من كورونا لكنها في مرحلة صعبة

كشف الإعلامي رامي رضوان، عن آخر التطورات الصحية لحالة الفنانة دلال عبدالعزيز، والدة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، موضحا أن مسحة تحليل كورونا التي خضعت لها منذ أيام، أثبتت سلبية إصابتها بهذا الفيروس، مشيرا إلى تعافت وتحسنت حالتها الصحية، لكنها تمر حاليا بمرحلة صعبة للغاية، تعاني فيها من أعراض ما بعد الإصابة بكورونا، واصفا هذه الأعراض بالصعبة والشديدة، التي قد تكون أشد من أعراض الإصابة بكورونا ذاتها.

وأضاف «رضوان»، خلال مقدمة حلقة، الثلاثاء، من برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، أن هذه المرحلة مثلها مثل مرحلة الإصابة بالفيروس، ليس لها علاج محدد يشفي، والأطباء ليس في يديهم شيئا سوى تقديم مجموعة من العلاجات التي تساعد الجسم البشري على التعامل مع الأعراض، حتى يستطيع الجسم التعافي ذاتيا بفضل مناعته، والتخلص من كل ذلك.

وأردف الإعلامي، أنه يدعو الله سبحانه وتعالى، بأن يتم شفائها، داعيا كل جمهورها بالدعاء لها.

وكان الإعلامي، أشار إلى أن أسرته كانت متواجدة بشكل كامل على مدار 24 ساعة يوميا مع الفنانة دلال عبدالعزيز دون الخوف من العدوى، لهذا كانوا يفكرون في السيناريو الذي سيلجأون له حتى يبروا سبب غيابهم ليوم كامل عنها خلال جنازة الفنان الراحل.

وأردف أنه يشكر الله سبحانه وتعالى على أنه ألهمم سيناريو مقنع ووضح سببا غيابهم أمامهم، مؤكدا أنه حتى الآن لم تعرف بخبر الوفاة، مواصلا: «الحمد لله هي لحد النهاردة متعرفيشي، بس بيني وبينكم القلب بيحس».

وأكد أنه يشعر هو وأسرة الفنانة، أنها بدأت تحتس أن زوجها توفي، موضحا أنه قد يكون الإحساس متواجد ولكنه لم يؤكد حتى الآن بالنسبة لها.