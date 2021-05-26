كاهن العذراء بالأقصر: عدد كبير من شعب الكنيسة سجل للتطعيم

قال القس شنودة راتب، كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر، إن دير الأنبا باخوميس لم يسجل عددا كبيرا من الإصابات بفيروس كورونا، لكن هناك إصابات على الرغم من اتخاذ جميع التدابير الاحترازية في ظل حضور عدد من شعب الكنيسة والخدام والعمال في الدير.

وأضاف «الأنصاري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أمس الثلاثاء، أن وفاة الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب بالأقصر، جاءت على الرغم من اتباعه جميع الإجراءات الاحترازية لأنه على قدر كبير من الوعي وكان صيدليا، لافتا إلى أن جميع الآباء أخذوا احتياطاتهم في ظل الاضطرار لاستقبال الناس ولكن حاليا تم إغلاق الدير.

وأشار كاهن كاتدرائية العذراء بالاقصر، إلى أن الدير مجتمع مغلق، حيث يتواجد الرهبان معا ويدخل العمال لتوفير حاجة الرهبان، مشيرا إلى وفاة رهابين آخرين، بالإضافة إلى سلوانس ولكن إحدهما يوجد في دير آخر غير دير الشايب.

وأوضح كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر، أنه يتم التنبيه على شعب الكنيسة للحصول على التطعيم خاصة بعد التطعيم بطريرك الكرازة المرقسية تواضروس الثاني، لافتا إلى أن تطعيم الآباء الكهنة والرهبان والنائب الباباوي لإيبارشية الأقصر الذي أخذ الجرعة الأولى والثانية، مؤكدا أن عددا كبيرا من شعب الكنيسة مسجل للحصول على التطعيم في ظل سهولة تلقي الجرعة وسهولة التسجيل للحصول على اللقاح.

وأكد كاهن كاتدرائية العذراء بالأقصر، أن دير مار جرجس يوجد به إصابات حيث توفي 3 آباء، مبينا أن هناك تنسيقا مع وزارة الصحة من أجل تطعيم الآباء الرهبان والأمهات الراهبات وأسر الكهنة، وذكر أنه عقب وفاة الأنبا سلوانس نعى البابا سلوانس وأثنى على خدمته الجليلة.