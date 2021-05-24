بعد 72 ساعة.. الغطاسون يواصلون البحث عن شابين غرقا في نيل الأقصر

أكثر من 72 ساعة، ولا يزال ينتظر أبناء منطقة القرنة بغرب الأقصر، خبر نجاح عشرات الغطاسين والمتطوعين فى العثور على جثمانى شابين ابتلعهما نهر النيل فى حادثتين متفرقتين نهاية الأسبوع الماضي.

حيث مازال أهالي وأسر الشابين فارس على الصن 16 عاما، وعوف بدوى 40 عاما، ينتظرون العثور على جثمانيهما وتوديعهما لمثواهما الأخير، بعد مرور أكثر من 3 أيام على غرقهما في مياه نيل الأقصر.

محاولات مضنية قام بها عشرات الغطاسين والمتطوعين الذين استجابوا لدعوات نشرت على «فيسبوك» من أهالى الشابين، ولكنها باءت بالفشل حتى الآن، نظرا لعمق المنطقة التى غرق فيها الشابين، ووجود حشائش غزيرة تعطل حركة البحث التى لم تتوقف على مدار 72 ساعة.

يقول أسامة محمد، شاهد عيان، لـ «الوطن»، أن «فارس علي»، كان يسبح في النيل برفقة عدد من أصدقائه إلا أنه دخل منطقة عميقة وفشل فى النجاة كما فشل أصدقاؤه فى إنقاذه لتتحول اللحظات الترفيهية للحظات صادمة ومؤلمة وصعبة وتتبدل الضحكات بالدموع والصراخ.

ويضيف أن أهالى المنطقة أكدوا أن الغريق الآخر «عوف بدوي»، سقط من معدية الأهالى بعد أن انزلقت قدماه ليفشل فى السباحة ويسقط فى عمق النيل، لتبتلعه المياه.

وطالب أهالى القرنة، أن يتم الاستعانة بمنقذين من محافظة البحر الأحمر نظرا لخبرتهم الكبيرة في مجال البحث والإنقاذ.

وكان أهالى القرنة أيضا عثروا على جثمان أحمد البطلان، 27 سنة، الشهير بـ «الزواوى»، بعد أكثر من 10 أيام من غرقه أثناء السباحة فى النيل حيث طفت جثته على الشاطيء بعد فشل كل محاولات العثور على جثمانه من قبل الغطاسين.